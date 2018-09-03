CHP ‘Enflasyonda usulsüzlük var’ deyip TÜİK’i uyardı: Faturası ağır olur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarıyla piyasadaki rakamlar arasında büyük fark olduğunu belirterek, “TÜİK’in Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) açıklaması zamları yansıtmıyor. TÜFE’nin yüzde 20’yi aşmasını bayram tatili engelledi” dedi.

TÜİK’e uyarıda bulunan Erdoğdu, “Enflasyon oranının düşük göstermek milyonlarca insanın rızkından çalmak demektir. Özellikle yüksek enflasyon rakamlarını makyajlayarak hükümete yaranmaya çalışan TÜİK’i enflasyon rakamları konusunda uyarıyoruz. İstatistiklerde yapılacak usulsüzlüklerin faturası ağır olur” diye konuştu.

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CHP’li yönetici, TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede, TÜİK’in internet sitesinde veri derleme sisteminin, ‘taze sebze ve meyveler, futbol maçına giriş ücreti, LPG, tüp gaz, altın ve seçilmiş 16 gıda ürünü haftada bir kez ve diğer ürünler ayda iki kez, kiralar ve seçilmiş 66 madde çeşidinin ise ayda bir kez derlendiğinin’ belirtildiğini kaydederek şunları söyledi: “Dolayısıyla 20 Ağustos pazartesi haftası TÜİK tatil nedeniyle fiyatları derleyemedi. 27 Ağustos pazartesi haftası da ayın son beş günü olduğu için sadece ‘taze sebze ve meyveler, futbol maçına giriş ücreti, LPG, tüp gaz, altın ve seçilmiş 16 gıda ürünü fiyatları’ derlendi. Ama hepimiz biliyoruz ki, bayram tatili sonrasında market raflarına zam yağdı. Yüzde 20-30 oranında fiyat artışı gazetelere bile haber olan tuvalet kağıdı ve bebek bezi, TÜİK verilerine göre sadece yüzde 2.37 ve 1.96 zamlanmış görünüyor.”

Erdoğdu, gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki aylık fiyat artışının TÜİK tarafından 10 binde altı olarak açıklanmasının da akla yatkın olmadığını dile getirerek, “Oysa, en az TÜİK kadar bilimsel bir yöntemle TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan ve açıklanan bir başka veriye göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı Temmuz 2018’de bin 738 TL iken Ağustos 2018’de bin 812 TL’ye yükseldi. Yani, artış miktarı 74 TL ve artış oranı yüzde 4.25. Temel gıda maddelerini içeren açlık sınırı hesaplamasında artışın yüzde 4.25’i bulduğu bir ortamda 10 binde altı aylık gıda enflasyonundan bahsetmek abesle iştigaldir” diye konuştu.

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CHP’li Erdoğdu: TÜİK’i uyarıyoruz

Enflasyon oranının makro ekonominin en önemli değişkeni olduğunu hatırlatan CHP’li yönetici, çalışan ve emekliler ile çiftçinin taban fiyatları gibi geniş halk yığınlarını ilgilendiren ücret ve kazançların da açıklanan enflasyon oranlarına göre belirlendiğine işaret etti.

Erdoğdu uyarısını şöyle dile getirdi: “Enflasyon oranının düşük göstermek milyonlarca insanın rızkından çalmak demektir. Özellikle yüksek enflasyon rakamlarını makyajlayarak hükümete yaranmaya çalışan TÜİK’i enflasyon rakamları konusunda uyarıyoruz. İstatistiklerde yapılacak usulsüzlüklerin faturası ağır olur. Bu resmi rakamlar kesinlikle vatandaşın mutfağındaki yangını yansıtmıyor. Bayram sonrası market raflarına zam yağdı. Bazı gıda ürünlerinin ise gramajı düşürülerek fiyat artışları gizleniyor. Hatta bazısı bununla da yetinmiyor, düşük gramaja rağmen bir de üzerine zam yapıyor. Hükümeti bu konuda ciddi tedbir almaya çağırıyoruz. Demokrasi, hukuk devleti ve adaletten uzaklaşmanın bedeli, ekonomik olarak yurttaşlarımıza yoksullaşma olarak dönüyor. CHP olarak buna daha fazla müsaade etmeyeceğiz. Bu kapsamda toplumun tüm kesimleri ile bir araya geliyoruz. Saray’ın krizi yoksulun üzerine yıkmaya çalışmasına, yandaş iş adamlarına yönelik ayrıcalıklı davranarak muhalif veya tarafsız iş insanlarını örtülü olarak cezalandırmasına ve bu kayırmacı tavırlarla yandaşlarına servet transfer etmesine karşı halkımızla birlikte en güçlü ve en sert şekilde muhalefet edeceğiz. Bu kriz ‘Saray krizi’dir, faturayı saray ve yandaşları ödemelidir.”