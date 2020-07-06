CHP, emekli ikramiyesine zam istedi: 1000 lira, iki yılda 700 lira oldu

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iki dini bayram öncesi emeklilere verilen 1000’er liralık ikramiyenin enflasyon nedeniyle değer kaybına uğradığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Hükümet, Nisan 2018’deki kararıyla, Kurban ve Ramazan bayramları öncesi emeklilere 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı.

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Yazılı açıklama yayınlayan Tekin, Haziran 2018’de emekli olan bir vatandaşın 1000 liralık ikramiyesinin enflasyon nedeniyle 700 liraya gerilediğini dile getirdi.

Tekin, emeklilerin Kurban Bayramı öncesi ciddi ekonomik desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek emekli ikramiyelerine zam yapılmasını istedi.

Kurban Bayramı öncesi emekli ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği belirsiz.

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CHP’li vekil, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyolların da bayramlarda ücretsiz yapılmasını talep etti.