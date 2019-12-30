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Yaramazlara biraz batar!

CHP Edirne örgütünden ‘Kanal İstanbul’ itirazı: Sağlıklı yaşam hakkını ihlal etmeyin

CHP Edirne örgütünce ‘Kanal İstanbul’ projesi ÇED raporuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçesi verildi.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri ile CHP üyeleri de bugün projeye ilişkin itiraz dilekçelerini vermişti.

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CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı şunları söyledi: “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek, devletin ve vatandaşın görevidir. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getiriyor, sağlıklı çevrede yaşama hakkımızın ihlal edilmesini istemiyoruz. Anayasal yetkilerimizi kullanarak, ÇED raporuna itiraz ediyor, proje için ÇED olumsuz kararı verilmesini talep ediyoruz.” 

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