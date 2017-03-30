CHP Diyarbakır il başkanı: Kürtlerin suskunluğu sandıkta patlayacak

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Kürtlerin ‘partili cumhurbaşkanlığı’ öngören anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vermek için onlarca sebebinin olduğunun altını çizerek, “Türkiye’de ‘Hayır’ diyenlerin üç nedeni varsa, Kürtlerin 30 sebebi vardır” diye konuştu.

Dihaber’de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla 1 Nisan’da Diyarbakır’da gerçekleştirmesi planlanan miting hakkında konuşan Sayın, “Kürtlere ne diyecekler? Kürt halkı AK Parti’ye oy verdiyse bize göre çatışmasızlık süreci onlara göre çözüm süreci olmasından dolayıydı” dedi.

Kürtlerin AKP’ye oy vermelerinin temel nedeninin bu olduğunu belirten CHP’li başkan şöyle devam etti: “Şimdi soruyorum: Sur olaylarından sonra, evleri başlarına yıkılan insanlardan sonra, seçilen milletvekillerin tutuklanması ve belediyelere kayyum atanarak başkanlarının içeriye atıldığı, ilçelerde köylerde olan sokağa çıkma yasakları ve daha yaşanan nice olaylara ne diyecek bu insanlar? Halkın ‘Evet’ demesini mi bekliyorlar? Kürtlerin aklıyla dalga geçiyorlar.”

‘Kürtlere yönelik yumuşak bir söylem başlatacaklar’

“Cumhurbaşkanı anket seven bir insan” diyen Sayın, “Haftada bir anket yapılıyor. Erdoğan uzun süredir anket sonuçlarını açıklamıyor. Bu zor durumda olduklarını gösteriyor. MHP’den randımanı alamayınca şantajcı sözlerden vazgeçerek Kürtlere yönelik yumuşak bir söylem başlatacaklar” ifadelerini kullandı.

CHP’li başkana göre ‘Hayır’ diyenlerin üç nedeni varsa Kürtlerin 30 sebebi var: “En önemlisi temsilcisiz kalacaklar. Başkanlık sisteminde iki parti olacak. ‘Evet’ çıkarsa kendisini temsil edecek bir parti ortadan kalkacak, HDP işlevsizleşecek, Kürt sorununun çözümü için son şansta bitecek.”

‘Seçimler şeffaf geçse Diyarbakır’da en az yüzde 85 ‘Hayır’ çıkar’

Seçimlerin şeffaf gerçekleşmesi halinde AKP’nin yüzde 10 almasının bile mucize olacağını savunan Sayın şunları söyledi: “Seçim öncesi bilinçli bir manipülasyon yaratılıyor. Nerden çıktı bu oylar? Son iki seçimde aldıkları oylar ortada, derin dondurucudan mı çıkardılar? Kürtlerin suskunluğu sandıkta patlayacaktır. Seçimler şeffaf geçse Diyarbakır’da en az yüzde 85 ‘Hayır’ çıkacaktır.”

“‘Hayır’ ile yeni bir başlangıç ve umut doğacak” diyen Sayın sözlerini şöyle bitirdi: “‘Hayır’ ile OHAL ve KHK politikaları çökecek, toplumsal mutabakat sağlanacak. Kürt sorununun çözümü olacağına inanıyorum, çünkü başka yol kalmayacak. Bir kişi ben yaptım bozdum diyemeyecek.”