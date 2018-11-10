CHP, Diyanet’e vergilerini haram etti: Prof. Dr. Ali Erbaş’ı görevden alın

CHP grup başkan vekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın görevden alınmasını istedi.

Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ne zaman gerçekleştiği bilinmeyen ziyaretine ilişkin fotoğraflar, yazarın torunu Nurullah Mısıroğlu tarafından Twitter hesabından dün gece saatlerinde paylaşıldı.

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Ziyaretin, Türkiye Cumhuriyet’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım’daki ölüm yıldönümüne denk gelmesi tepki çekti. Zira Kadir Mısıroğlu, Atatürk karşıtı söylemleriyle biliniyor.

DHA’ya konuşan CHP’li Özgür Özel, herkesin Atatürk’ü Anıtkabir’de ziyaret ettiğini belirterek Erbaş’ı kast ederek ‘bugün bir kişinin farklı bir ziyaret yaptığını’ dile getirdi.

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“Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başındaki Ali Erbaş bugün, fesli Deli Kadir’i ziyaret etti” diyen CHP’li siyasetçi, Atatürk’ün herkesin İslam’ı doğru ve iyi bir şekilde öğrenmesi amacıyla Diyanet’i kurduğunu kaydetti.

Vergileri haram etti!

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sabah Anıtkabir’e giden Recep Tayyip Erdoğan’a soruyoruz: Sen Anıtkabir’e giderken, senin atadığın, senin arkasında durduğun adam Mısırlıoğlu’nu ziyaret ediyorsa, senin samimi davranışın Anıtkabir’deki davranış değil. Eğer bu adamı bir dakika bile görevde tutarsan dönüp de Atatürk’e karşı saygı gösteriyormuş, onu anıyormuş gibi yapma. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sana söylüyoruz… Bizim vergilerimizle aldığın o maaşın her bir kuruşu haram zıkkım olsun. O parayı yemek, o parayla geçinmek, o parayla mutlu olmak sana nasip olmasın.”

CHP’li siyasetçi, “Yunanı Türk ordusuna tercih eden bir adamın yanına ziyarete giden kişinin bir dakika bile görevinde tutulmaması gerekiyor” dedi.