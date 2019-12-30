CHP: Diplomasiden yanayız, Libya’ya asker göndermek durumu keskinleştirir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Libya tezkeresiyle ilgili bilgilendirmek amaçlı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretin ardından partisinin diplomatik çözümden yana olduğunu açıkladı. Çeviköz, oylamada olumsuz oy kullanacaklarını söyledi.

Fotoğraf: Facebook

Çeviköz, Libya’ya asker göndererek vekalet savaşına (Türkiye’nin destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle Halife Hafter’e bağlı güçler arasındaki güç kavgasını kast ediyor) ortak olmak yerine diplomasiye öncelik vermenin doğru olduğunu düşündüklerinin altını çizdi.

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Çeviköz şöyle devam etti: “Vekalet savaşına dahil olup asker göndermek durumun daha da keskinleşmesine, bölgedeki çatışmaların yaygınlaşmasına neden olacaktır. Bunu sayın bakana da ilettik.”

Komşu ülke Tunus’un diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini, asker gönderilmesinin doğru olmadığını savunduğunu, Cezayir, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de böyle düşündüğünü söyleyen Çeviköz, Türkiye’nin asker gönderip bir tarafı destekleyerek çok sayıda ülkeyle karşı karşıya kalacağını savundu.

“Libya’ya böye önemli bir tarihsel bağı olan bir ülkenin Müslüman kanı dökülmesine yol açacak bir gelişmeye hazırlık yapmak yerine diplomatik yolları denemesi gerek” diyen Çeviköz, asker göndermenin Suriye’de olduğu gibi Libya’dan da göç dalgasına neden olabileceğini vurguladı.