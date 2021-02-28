CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

İstifasını Twitter paylaşımı üzerinden duyuran Sancar, şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.”

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’29 Ekim Gücü’

Daha önce 29 Ocak Cuma günü CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partiden istifa etmiş; CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 135’e inmişti.

Kendilerine ’29 Ekim Gücü’ adını veren üç milletvekili, 10 Aralık’ta kaleme aldıkları mektubu parti genel merkezine sunmuştu. Mektupta; 10 Aralık Hareketi’nin CHP’yi ele geçirdiği iddia edilerek, partinin HDP’yle ittifak kurmasına ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yakınlaşmasına itiraz edilmişti.

Kılıçdaroğlu da, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur” yanıtını vermişti.

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8 Şubat’ta ‘CHP, Atatürk’ün ideolojisinden uzaklaştı’ diyerek partiden e-devlet üzerinden istifa eden Muharrem İnce, Çelebi, Aksoy ve Özel’in yeni kuracağı partiye katılacaklarını duyurmuştu.

İnce, “Partimiz kurulunca, TBMM’de İYİ Parti’den sonra en çok vekili olan grup olacağız” ifadelerini kullanmıştı.