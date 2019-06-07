CHP Denizli Milletvekili Arslan hayatını kaybetti

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan (65), bayram tatili için ailesiyle birlikte gittiği Antalya’nın Aksu ilçesinde evinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Arslan’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilimiz Sayın Kazım Arslan, saat 00.30 sıralarında, Antalya- Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle beraber bulunduğu evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etmiştir” dendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Twitter’dan başsağlığı mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, “Denizli Milletvekilimiz Kazım Arslan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun bugünkü İstanbul programını iptal ettiği ve Denizli’ye geçeceği bildirildi. Arslan’ın Denizli’de toprağa verileceği ifade edildi.