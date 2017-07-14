CHP, darbe komisyonu raporuna yapılan eklemenin çıkarılmasını istedi

CHP, darbe komisyonu raporunda partiyle ilgili sonradan yapılan eklemenin çıkarılması talebiyle Meclis başkanlığına başvurdu.
Darbe girişimini araştırmak için Meclis’te kurulan komisyon, raporunu Meclis başkanlığına göndermiş, CHP dahil siyasi partiler şerh yazmıştı.
Şerh düşüldükten sonra CHP’ye dair şu değerlendirmeler rapora eklenmişti: “Anamuhalefet partisinin (CHP) FETÖ’nün siyasi emellerine hizmet eden tutum ve davranışları 15 Temmuz darbesine giden süreçte FETÖ/ PDY terör örgütünü cesaretlendirici bir nitelik taşımıştır.”
CHP, ekleme yapılmasına sert tepki göstermişti.