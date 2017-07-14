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CHP, darbe komisyonu raporuna yapılan eklemenin çıkarılmasını istedi

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CHP, darbe komisyonu raporunda partiyle ilgili sonradan yapılan eklemenin çıkarılması talebiyle Meclis başkanlığına başvurdu.

Darbe girişimini araştırmak için Meclis’te kurulan komisyon, raporunu Meclis başkanlığına göndermiş, CHP dahil siyasi partiler şerh yazmıştı.

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Şerh düşüldükten sonra CHP’ye dair şu değerlendirmeler rapora eklenmişti: “Anamuhalefet partisinin (CHP) FETÖ’nün siyasi emellerine hizmet eden tutum ve davranışları 15 Temmuz darbesine giden süreçte FETÖ/ PDY terör örgütünü cesaretlendirici bir nitelik taşımıştır.”

CHP, ekleme yapılmasına sert tepki göstermişti.

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