CHP, Göcek yangınında kullanılmayan THK’nın dev söndürme uçaklarını sordu

CHP, önceki gün Dalaman’da başlayıp Göcek’e uzanan ve 350 hektarlık orman alanını yok eden yangında Türk Hava Kurumu’nun (THK) elinde bulunan, gece de uçabilen gelişmiş dev yangın söndürme uçaklarının neden kullanılmadığını, TBMM’de hükümete sordu.

Fotoğraf: Twitter

Sözcü’nün haberine göre CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin verdiği yazılı soru önergesinde şöyle dedi: “Muğla’mıza bağlı Fethiye ve Dalaman ilçelerimizde 10 Temmuz 2019 günü öğleden sonra başlayan orman yangınları ile ne yazık ki 350 hektar ormanımız küle döndü. Bu büyük yangın cennet bölgemize, canlı yaşamına ve ekosistemimize maddi manevi ciddi zararlar verdi. Bölgemizde bu ciddi yangınlar devam ederken, Türk Hava Kurumu (THK) web sitesinde; Avrupa’nın en büyük özel uçak Yangın Hava Söndürme Filosu olarak tanıtılan ve geçtiğimiz yıllarda gece gündüz yangın söndüren THK uçaklarının bu yıl THK ihaleyi kaybettiği için Ankara’da zincirli olduğu iddia edilmektedir.



Kamuoyuna yansıyan iddialara göre; ‘Türk Hava Kurumu’nun işlettiği ve orman yangınlarında en etkili uçaklardan olan Bombardier CL 215 tipi uçaklar bu yıl orman söndürme çalışmalarına katılamıyor. Geçtiğimiz aylarda Orman Bakanlığı tarafından yapılan yangın söndürme ihalesinde yüksek fiyat verdiği için ihaleyi alamayan THK’nın uçakları Ankara’da zincirli vaziyette duruyor.’

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Muğla’mıza bağlı Fethiye ve Dalaman ilçelerimizde yaşanan feci yangına gün boyu helikopterler müdahale etti. Ancak hava karardığında söndürmeye katılan helikopterlerin gece uçma özelliği olmadığı için yangın söndürme çalışması için gün doğması beklendi. Bu sürede yangının alanı da genişledi. 11 Temmuz sabah saatlerinde yangın söndürme helikopterleri tekrar yangına müdahale etti ve geç de olsa yangın kontrol altına alındı. THK’nın işlettiği Bombardier CL 215 tipi etkili yangın söndürme uçaklarının operasyona katılamaması yüzlerce hektarın kül olmasına neden olurken gözler bir kez daha geçmiş yıllarda başarılı şekilde söndürme işlemlerini yürüten bu uçaklara çevrildi.

Bilindiği üzere THK’nın elinde beş adet CL 215 tipi uçak var. Bu uçaklardan ikisinin yedek parçası olmadığı için uçmasının mümkün olmadığı ancak diğer üç uçağın aktif şekilde uçabildiği biliniyor. Ancak yangın söndürme ihalesi kaybedildiği için bu uçaklar yangına müdahale için havalanamıyor. THK ayrıca bu uçakların pilot ve teknik ekibine uçakların uçmamasına rağmen maaş vermeye devam ettiği iddia edilmektedir.

1- Bu tür büyük yangınlar, ulusal güvenlik ve varlığımızı etkileyen durumlardır. Bu gibi acil ve hayati durumlarda gece gündüz operasyon yapabilen bu uçaklar devlet tarafından neden ve nasıl kullanılamaz?

2- Bu tür olağanüstü hal ve ulusal varlık ve güvenliğimizi etkileyecek durumlarda devlet ve özel sektör dahil tüm imkanların kullanılarak olaylara hızlı ve etkin müdahale edilebilmek için gerekli alt yapıyı oluşturacak bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

3- Yanan bölgeler yeniden ağaçlandırılacak mıdır?

4- Yanan bölgeler imara açılacak mıdır?

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‘Doğa harikası yanarken, bakan ‘can ve mal kaybımız yoktur’ diye açıklama yaptı’

Bakmaya kıyamadığımız güzelim Göcek ve Dalaman’daki ormanlarımızla birlikte ciğerlerimiz de yandı. 350 hektar alan kül oldu. Köylerimiz boşaltıldı. Vatandaşlarımızın evleri yandı. Ormandaki canlıların tamamı yok oldu. Dünyanın göz bebeği olan doğa harikası yerlerimiz yanarken hepimizin yüreği dağlandı. Yangının kontrol altına alındığı gün atanmış Tarım Bakanı ‘Can ve mal kaybımız yoktur’ diye açıklama yaptı. Soruyorum şimdi; Ormanda yananlar neydi Sayın Bakan? Bu açıklamayı vicdanen hiçbir yere sığdıramıyorum.”

25-26’ıncı dönem CHP milletvekili Haluk Pekşen de aynı soruyu sosyal medyadan sormuştu.