CHP ‘çoklu baro’yu AYM’ye taşıdı: Bir sonraki adım çoklu hukuk sistemi olur

CHP, kamuoyunda çoklu baro düzenlemesi olarak bilinen, ‘7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

Fotoğraf: AA

Başvuruyu yapan CHP TBMM Grup Başkan Vekili Engin Altay, teklifin AYM’de uygun görülmesi halinde adliyeye siyaset, mahkemeye fitne, duruşma salonuna da nifak gireceğini, toplumun kutuplaşacağını ileri sürerek şöyle devam etti: “Anayasa Mahkemesinin başvurumuzu kabul edeceğinden yüzde 100 eminim. Ama Mahkememiz bu başvurumuzu reddederse üzülerek söylemek istiyorum ki Erdoğan’ın bir sonraki adımı çoklu hukuk olacaktır. İşte o Türkiye’nin sonudur.”

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AA’nın haberine göre Altay, avukatlık yasası ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören ve yasalaşan kanun teklifinin büyük bölümünü Anayasa’ya aykırılık, eylemli iç tüzük ihlali gerekçeleriyle yürürlüğün durdurulması bakımından ve esastan yüksek yargıya taşıdıklarını söyledi.

Altay, “Yasalaşan teklif 28 maddedir. Bunun ikisi yürürlük ve yürütme olarak düşünülürse 26 maddedir. Biz bu 26 maddenin 21 maddesinin iptalini talep ettik” dedi.

‘Çatışma merkezine dönüşecekler’

Farklı dinsel, etnik, ideolojik, yaşam tarzı üzerinden oluşacak yeni baroların adliyeleri çatışma ve ayrışma merkezlerine dönüştüreceğini savunan Altay, avukatlık mesleğinin varlık sebebi olan adil yargılamanın güvencesi olma rolünün işlevsizleşeceğini belirtti.

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Düzenlemenin Anayasa’nın 135 başta olmak üzere, 2, 9, 13, 36. ve 138. maddelerine aykırılık taşıdığını vurgulayan Altay, 15. maddenin ve bununla ilişkili maddelerin iptalini istediklerinin altını çizdi.

‘İstanbul, İzmir ve Ankara’nın hakları gasp ediliyor’

Türkiye Barolar Birliği’nin genel kurulunun temsil mekanizmasının yeniden düzenlendiğini, illerden gelen delege sayılarının değiştirildiğini, iki delege sayısının üçe çıkarıldığını, bunun doğru olmadığını savunan Altay, İstanbul, İzmir, Ankara barolarının genel kuruldaki temsil haklarının gasp edildiğini öne sürdü.

Altay, bunu da Anayasa’nın 2, 13, 67. ve 137. maddelerine açık aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yüksek mahkemeye getirdiklerini aktardı.