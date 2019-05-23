CHP, CNN Türk’ü Amerika’da CNN Genel Merkezi’nde protesto edecek

CHP’nin Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, CNN Türk’ü, CNN Genel Merkezi’nde protesto edeceklerini duyurdu.

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın moderatörlüğünde Tarafız Bölge programına konuk olmuş, belediyedeki israfları açıklayacağı sırada Hakan programı bitirmişti. Kanalın eski yöneticilerinden Emin Çapa da rejinin yayın sırasında telefonla aranarak talimat verildiğini söylemişti.

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Daha önce de CNN Türk’ü CNN’e şikayet eden Özcan, eylemin 9 Haziran’da Atlanta CNN Genel Merkezi, Washington ve New York’ta düzenleneceğini açıkladı.

‘CNN Türk’ün müdürü ‘benim de patronum var’ demiş’

Özcan Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “AKP Heyeti ile Washington’a giden CNN Türk Müdürü Bora Bayraktar, Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan tek taraflı ve eşitsiz yaklaşımı hakkında soru sorulduğunda ‘istemeyen izlemesin, bu kadar basit biz kimseye CNN Türk izlesin diye baskı yapmıyoruz… Benim de patronum var tarafsız yayıncılık yok, herkesin bir duruşu var’ demiş. En azından sahibinin sesi olduğu itiraf etmiş.”