CHP ‘casus yazılım’ vakasının araştırılmasını istedi: Ahlaksızlık

CHP geçen yaz gerçekleştirilen ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında casus yazılımla pek çok Twitter kullanıcısının dinlendiği ya da akıllı telefonları aracılığıyla takip edildiği haberi üzerine araştırma istedi.

Alman medyası bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde geçen yıl 15 Haziran-9 Temmuz arasında düzenlenen yürüyüşe katılanların bir casus program aracılığıyla telefonlarına virüs bulaştırılarak izlendiğini yazmıştı.

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CHP: Araştırılsın

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, iddianın tüm boyutlarıyla araştırılmasını istedi. Yarkadaş, “Alman gazetelerinde yer alan iddialar, bir ulusal güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor” dedi.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun hemen toplanması ve konuyu tüm boyutlarıyla ele alması gerektiğini belirten CHP’li vekil, “Bu skandala sessiz kalmak, yapılanı onaylamaktır” dedi.

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Kılıçdaroğlu da grup toplantısında bu ‘ahlaksızlığı’ yapanların ortaya çıkarılmasını istedi.

Ayrıntılar…

Haberi ayrıntılandıran Cumhuriyet’e göre yürüyüş sırasında kurulan www.adaleticinyuru.com adlı internet sitesine girildiğinde, anasayfadan, Android işletim sistemi kullanan telefonlarda kullanılabilecek bir yazılımın tanıtımı yapıldı. Tuzak sitenin tanıtımı içinse sahte Twitter hesapları açılarak, bunlar üzerinden adresin tanınması sağlandı. Sahte hesaplar, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü için kullanılan #AdaletYuruyusu ve #AdaletİçinYürü etiketlerini de kullanarak farklı kullanıcılara tuzak internet adresini tanıttı.

Temizlemek kolay değil

Bu sahte hesaplar, uygulamayı daha fazla insanın telefonuna yükleyebilmek adına Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyen CHP’nin önde gelen isimlerinde Engin Altay ve Mustafa Balbay’ın da aralarında bulunduğu isimlerin tweetlerinin altına benzer paylaşımlarda bulundu.

Kurulan sahte twitter hesapları, CHP ile organik bağları olduğunu göstermek için yine CHP adına açtıkları sahte hesaplarla karşılıklı takipleşti. Böylece, normal kullanıcılarda ‘güvenilir’ bir izlenim yaratmaya çalışıldı.

Tuzağa düşerek bot hesapların attığı linki tıklayarak indirme butonuna basanlar, ‘Adalet Yürüyüşü’ndeki gelişmeleri takip edebileceklerini düşünürken, cep telefonlarına casus yazılımı bulaştırmış oldu. Yazılım, cep telefonundaki bütün görüşmeleri, SMS’leri, WhatsApp ve Viber’deki aksiyonları takip edebilmeye başladı.

Türkiye’den, aralarında çok sayıda siyasetçi ve gazetecinin de bulunduğu binlerce kullanıcıya bulaştığı sanılan tuzak programı temizlemek kolay değil. Telefonu fabrika ayarlarına dönüştürmek bile bazı cihazlarda tam bir çözüm anlamına gelmiyor. Virüs bulaştığı düşünüler cihazların, uzmanlar tarafından denetlenmesi öneriliyor.