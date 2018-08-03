CHP ‘çağrı heyeti’: Beş delege imza verirken üyeydi, kurultay tarihini açıklayın

CHP’de kurultay talep eden çağrı heyeti, “Bu andan itibaren yapılacak ilk iş, spekülatif açıklamalardan vazgeçmek, olağanüstü kurultay tarihini açıklamak olacaktır” açıklaması yaptı.

CHP’de kurultayın toplanmasını isteyenler dün 630 delege imzasını genel merkeze teslim etmişti. Muhalifler kurultayın tüzük uyarınca toplanmaya zorunlu olması için 1240 delegenin 621’inin imzasının yeterli olduğunu ifade ediyor. İmzaların teslim edilmesinin hemen ardından “Yeterli imza yok” diye açıklama yapan genel merkez bugün sayının 605 olduğu yönünde basına bilgi sızdırdı.

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Kurultayın yasal olarak toplanmaya zorunlu olması için 1240 delegenin 621’inin imzasının yeterli olduğunu ifade eden muhalifler, 50 kadar delegenin de verilen süre içinde noterden imza attığı halde kendilerine ulaştırmadığını düşünüyor. Bu imzaların iletilmesi için de pazartesi akşamına kadar süre var. Beş delege parti üyesi CHP’nin kurultay talep eden çağrı heyeti, parti yönetimine yanıt verdi.

Heyet tarafından dün 630 adet belgenin iki adet klasör içinde tasnif edilmiş olarak genel merkeze teslim edildiği vurgulanan açıklamada, bunların 622’sinin Ankara 47. Noterliği’nce kayıt altına alınmış ve doğruluğu teyit edilmiş belgeler olduğu, sekiz adedinin ise hangi tarihte, hangi noterlikten ve hangi delege adına düzenlendiğinin belirtilmiş şekliyle teslim edildiği aktarıldı.

CHP’nin üye kaydının düşmüş olduğunu açıkladığı beş ismin imza verdikleri tarihte Yargıtay’ın üye kayıt kütüğüne göre parti üyesi olduğunu söyleyen heyet, “Bu imzaların verilmesinden sonraki süreçte bu kişilerin üye kaydından düşmüş ya da düşürülmüş olmasının açıklaması nedir? Genel Merkeze teslim edilen 630 belgenin dışında delegelerimizin kendilerinin elden veya noter kanalıyla doğrudan genel merkezimize gönderdikleri noter tasdikli belgeler bulunmaktadır. Bunlar, teslim edilen 630 adet belgenin dışında olup bu belgelerin sayısının ve ad, soyad detaylarının tarafımıza bildirimine dair yaptığımız yazılı dilekçe ile müracaatımıza halen cevap verilmemiştir” denildi.

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‘Yapılacak ilk iş kurultay tarihini açıklamak’

Verilmiş noter tasdikli imzaların geri çekilmesinin hukuken geçerli olmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:“İddia edilen geri çekme beyanlarının imza toplayan çağrı heyetine değil, Genel Merkezimize sunulması ve orada toplanması da imza çekme beyanlarının verilmiş olması bu yönde yöneticilerimizin özel bir çaba gösterdiğine işaret etmesi açısından düşündürücü ve üzücüdür. Tüm bunların dışında imzaların verilmeye başlandığı ilk haftanın sonunda ilgili Genel Başkan Yardımcısı’nın ‘604 delege imzasını getirin, hatta 30-35 eksiğini de kabul edebiliriz, kurultayı toplayalım’ beyanı da ortadır. Kurultay talebine ilişkin olarak delegelerimizin sayısal ve siyasal iradesi oluşmuştur. Bu andan itibaren yapılacak ilk iş, spekülatif açıklamalardan vazgeçmek, olağanüstü kurultay tarihini açıklamak olacaktır.”