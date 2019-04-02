CHP, Bursa’da seçim sonucuna itiraz etti

CHP’nin Bursa adayı Mustafa Bozbey, bazı sandıklarda sorun tespit ettiklerini söyleyerek seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı.



Fotoğraf: DHA

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Bursa için açıkladığı kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AKP’nin adayı Alinur Aktaş’ın oy oranı yüzde 49,62, Bozbey’in ise yüzde 46,66

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Bozbey şunları söyledi: “Bazı sandıklarda sorun olduğunu ortaya koyması üzerine arkadaşlarımızla birlikte ıslak imzalı tutanakların takibini, birleştirme tutanakları ile karşılaştırılmasını ve iptal edilen oyların yeniden incelemesini yaptık. İncelemeler sonucunda bazı sandıklarda sorun tespit ettik.”