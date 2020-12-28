CHP: Bu asgari ücret zulümdür, ülkenin şartlarına uygun değildir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak asgari ücretin 2 bin 825 lira olarak açıklanmasını zulüm olarak nitelendirdi ve “Ülkenin şartlarına uygun değildir” dedi.

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Öztrak’ın CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasındaki açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

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*Asgari ücret artık ortalama ücret olmuş. Neredeyse herkes asgari ücretle çalışıyor. Böyle bir ortamda asgari ücret pazarlıkları bugün sonuçlandı. Biz CHP olarak ‘asgari ücretten gelir vergisi alınmamalı ve net en az 3 bin 100 TL olmalı’ dedik ama saray hükümeti pazarlıklardan sonra net asgari ücreti 2 bin 825 lira olarak açıkladı. Vergiden de vazgeçmedi.

*Bu zulümdür. Nitekim işçi kesimi de bu ücreti reddetmiştir. Bugün bu memlekette dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 517 lira. Yoksulluk sınırı ise 8 bin 198 lira.

*İnsanlarımız kirasını, faturalarını, eğitim, sağlık, ulaşım masraflarını nasıl ödeyecek? Asgari ücret, adı üzerinde en düşük ücret… Asgari düzeyde geçimini sağlayacak kadar maaş alan bir işçiden, nasıl gelir vergisi alıyorsunuz?

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*Aslında bunun teknik boyutu da var. Asgari ücretli, gelirine göre en fazla dolaylı vergi yükünü taşıyan kesim. Zaten ondan dolaylı vergiyi alıyorsunuz bari ondan gelir vergisi almayın. Beş müteahhidin milyarlarca liralık vergi borçlarını affediyorsunuz, milyarlarca liralık ihaleleri adrese teslim etmeyi biliyorsunuz. Asgari ücretliden neden vergi alıyorsunuz?

*(Dernekleri denetimi arttıran yasaya ilişkin soruya yanıt olarak) Şimdi bunun açıkçası şu: Yandaşa kayyım yok ama bize muhalefet eden kitle örgütlerinin hepsine kayyım getirebiliriz diyor. İçişleri bakanı mı güvencesini veriyor bu işin? Baştan beridir söylüyoruz: Bu yasa STK’ları susturma yasasıdır. Biz içişleri bakanının keyfi kararıyla STK’lara kayyım atanmasını kabul edemeyiz.