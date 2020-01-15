CHP: BTK’nın Wikipedia yasağını kaldırmak için tebligat beklemesi, ‘arıza çıkarmak’

CHP, Anayasa Mahkemesi kararı açıklandıktan sonra gerekçeli kararı, gerekçeli kararı yayınlanmasından sonra da ilgili mahkeme kararını bekleyen ve karara ilişkin ‘tebligatın’ ulaşmamasını gerekçe gösteren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) tepki gösterdi. TBMM’de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, BTK’nın kararı uygulamak için ‘tebligat’ beklemesini ‘arıza çıkarmak’ olarak niteleyerek, ‘hukuksuzluk ve hak ihlalinin kasten yapıldığını gösterdiğini’ belirtti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia’ya erişim engelinin bir hak ihlali olduğuna ilişkin gerekçeli kararı ile ilgili olarak tartışma yaşandı. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının Resmi Gazete’te yayınlandığını aktaran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Ancak halen daha erişim engeli sürüyor ve erişim engelini yapan kurum ‘Bize tebligat ulaşmadı‘ diyor. BTK, ‘Tebligat, karar bize ulaştıktan sonra uygulayacağız‘ diyor. Resmî Gazete’de yayınlanma, tüm kurum, kuruluş, özel, tüzel kişilikler için ilanen tebligattır. Bu vakitten sonra arıza çıkarmak, bu hukuksuzluğun ve hak ihlalinin bilerek, kasten ve talimatla yapıldığının, Anayasa Mahkemesi’nin dışında başka bir merciden talimat beklendiğinin itirafı niteliğindedir. Bu ayıbın daha fazla sürdürülmemesini ve erişim engelinin bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz” dedi.

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AKP’li Turan: Erişim engeli kalktı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise eleştirilere karşılık, “Türkiye’de hukuk, kısmi eleştirilere rağmen, kendi mecrasında, usulünde devam ediyor. Az önce arkadaşların ifade etmiş olduğu Anayasa Mahkemesi’nin kararı, dedikleri gibi, Resmî Gazete’de yayımlanmış, ancak yine usul gereği bu kararın yerel mahkemede yani Sulh Ceza Mahkemesinde görüşülmesi ve Anayasa Mahkemesi’nin kararını bozma veya uyma kararını vermesi ve ondan sonra da gerekli adımın atılması süreci söz konusudur. Yani süreç kendi içerisinde ilerlemektedir, bu ilerlemeyi beraber takip edeceğiz, biz de yakinen takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tartışmaların ardından, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Wikipedia’ya erişim engelinin kalktığını duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mısır polisinin dün akşam Anadolu Ajansı’nın Kahire ofisine düzenlediği baskın ve çalışanların gözaltına alınması ile ilgili olarak da, Mısır’ın Türkiye’ye bilgi vermesini istedi ve Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de, baskını yakından takip ettiklerini aktararak, “Konu yakından takip ediliyor. Hem Kahire’de maslahatgüzar takip ediyor hem de Dışişleri burada büyükelçilikle de temas kurdu, bütün ilgililer konuyu takip ediyorlar. Anadolu Ajansı çalışanları derhâl serbest bırakılmalı ve gereken özür de dilenmeli” diye konuştu.