CHP: Boğaziçi eylemlerindeki hak ihlallerinin tespiti için komisyon kurulsun

CHP, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlerde yaşanan gözaltılar, tutuklamalar ve polisin orantısız müdahalesinin araştırılması için Meclis’te alt komisyon kurulmasını önerdi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne daha önce AKP’den aday adayı olmuş Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasıyla, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunlardan tepkiler yükselmiş, halen devam eden ‘kayyım rektör’ protesto gösterileri başlamıştı. Eylemciler polis müdahalesiyle karşılaşmış, farklı kentlerden onlarca kişi gözaltına alınmış, bazıları tutuklanmıştı.

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İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun başkanvekili CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve diğer CHP’li komisyon üyelerinin imzasıyla, komisyon başkanlığına gönderilen dilekçede, 4 Ocak’ta başlayan süreçte yaşanan tüm hak ihlallerinin tespiti ile ilgili incelemelerin yapılarak, gerçeklerin ortaya çıkarılması ve kamuoyuna doğru bilgi verilmesi amacıyla alt komisyon kurulması talep edildi.

Dilekçe şöyle:

“Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasından sonraki süreçte yaşanan olaylarda, AKP’nin kurumların temayüllerini değiştirdiği gündeme gelmiş ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu duruma direnirken, öğrencilere müdahale edilmiş, gaz, plastik mermi sıkılmış ve birçok insan haksız biçimde gözaltına alınırken haklarında henüz herhangi bir somut iddia olmadan da terörist ilan edilmişlerdir. Bu durum tümüyle hukuka aykırılık teşkil etmekte olup, Boğaziçili öğrenciler demokratik haklarını kullanmakta ve demokratik geleneğe sahip çıkmaktadırlar.

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Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasının ardından yaşanan gözaltılar, tutuklamalar, polis şiddeti göz önüne alındığında yaşanan tüm hak ihlallerinin tespiti ile ilgili tüm incelemelerin yapılarak, gerçeklerin ortaya çıkarılması ve kamuoyuna doğru bilgi verilmesi amacıyla ivedilikle bir alt komisyon kurulmasını arz ve talep ederiz.”