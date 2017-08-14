CHP ‘Bize pusu kurmak istiyorlar’ dedi, AKP ‘yanıtını erteledi’

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran’ın “CHP’ye pusu kurmak istiyorlar” sözlerine AKP’den yanıt gelmedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun “Buradan çıktım çıktım. Çıkmadığın takdirde açıklamalarda bulunacağım” dediğini öne sürmüştü.

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Berberoğlu, MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp cezaevine konulmuştu. Son zamanlarda başta Erdoğan olmak üzere AKP kanadı CHP’li vekil üzerinden parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef almaya başlamıştı.

Yazılı açıklama yapan Cankurtaran, sözlerin CHP çevrelerinde ‘şantaj ve tehdit’ olarak algılandığını belirterek, partisinin Erdoğan’la Kılıçdaroğlu’nun canlı yayında tartışması fikrini hatırlattı.

Cankurtaran, şunları kaydetti: “Hepimiz biliyoruz ki Erdoğan böyle bir davete gelmez. Merhum Çetin Altan, ‘Batı’da düello yapılır, doğuda pusu kurulur’ derdi. Kılıçdaroğlu, düellonun olduğu Batı tipi, Erdoğan ise pusunun kurulduğu her şeyiyle doğu daha doğrusu Ortadoğu tipi bir siyasetçi. Erdoğan, dedikodu, blöf yapar. Ama asla rakibiyle tıpkı ABD, Avrupa veya diğer demokrasilerde olduğu gibi yüzyüze gelip bir sorunu enine boyuna konuşmaz, konuşamaz. Çünkü karşılıklı konuşmada bir nevi fikirlerin düellosudur.”

‘Kumpas ellerinde patlar’

Cumhurbaşkanının son açıklamalarına değinen CHP’li siyasetçi, şöyle devam etti: “Şimdi son açıklamalarından anladığımız CHP’ye pusu kurmak istiyorlar. Erdoğan’ı bir kere de olsa Ortadoğu tipi siyasetçi alışkanlıklarını bırakmaya, tıpkı ABD’deki, Avrupa’daki gibi rakibiyle canlı yayına çağırıyoruz. ‘Adalet Yürüyüşü’, AKP’nin ezberini bozdu. Erdoğan’ın CHP’ye ve genel başkanımıza yönelik sözlerinden anladığımız CHP’ye yönelik bir kumpas hazırlığında olunduğudur. Malum AKP, uzun yıllar boyunca FETÖ’yle kardeşliği sırasında FETÖ’den öğrendiği kumpasları CHP’ye uygulamak istiyor olabilir ama heveslenmesin o kumpaslar ellerinde patlar.”

Kaset göndermesi yaptı, ‘Erteliyoruz’ dedi

AKP ise parti sözcüsü Mahir Ünal aracılığıyla CHP’nin ‘kumpas’ söylemine cevap verdi.

AKP MYK’sının ardından basın toplantısı düzenleyen Ünal, şunları söyledi: “Kumpasla ilgili şunu söylemek isterim; kumpas dendiğinde bu ülkede akla evet, FETÖ gelmektedir. Sivil toplum örgütü görünümlü bu yapının bir paralel devlet yapılanması olduğu ortaya çıktıktan sonra bu yapıyla kimlerin ittifak içinde olduğu bugün açık bir şekilde görülmekte hem söylem hem üslup olarak. Kumpas dendiğinde bizim aklımıza kaset kumpası gelmekte. Ve sonrası gelmektedir. Dolayısıyla CHP sözcülerinin kullandığı dil, söylem ve üslupla ilgili söyleyeceğimiz çok şey var ama bugün AK Parti’nin doğum günü, kuruluş yıldönümü o yüzden cevaplarımızı yarına erteliyoruz.”