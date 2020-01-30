CHP, birden fazla maaş alan AKP’lileri listeledi: Başlığı ‘arpalık aile şirketi’

CHP, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında veya Cumhurbaşkanlığı’nda görev yaparak, aynı anda birden fazla maaş alan AKP’li eski vekil ve AKP’ye yakın bürokratların listesini yayınladı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı listenin başlığı ‘arpalık aile şirketi’.

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Bürokrat, kurul üyesi, danışman

Buna göre, birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı bürokratları, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları ve Cumhurbaşkanlığı kurul üyeleri şöyle:

Fahrettin Altun (Borsa İstanbul), Ali Taha Koç (Türksat), Metin Kıratlı (Borsa İstanbul), Uğur Ünal (TDİ), Yunus Arıncı (VakıfBank, Borsa İstanbul), Arda Ermut (THY, Varlık Fonu), Mehmet Zahid Sobacı (Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Başkanı), Maksut Serim (Halkbank), Sefer Turan (TTNET), Hamdi Kılıç (BİK), Fecir Alptekin (BİK), Saadet Oruç (BİK), Mehmet Akarca (BİK), Muhammet Mücahit Küçükyılmaz (BİK), Ahmet Karayiğit (Kamu Görevlileri Etik Kurulu), Hasan Nuri Yaşar (YÖK), Yiğit Bulut (Türk Telekom), Meltem Taylan Aydın (Halkbank), Cemil Ragıp Ertem (VakıfBank), Gülnur Aybet (Ziraat Bankası), Asım Aykan (Etik Kurulu Üyesi).

Başdanışman maaşı alan eski vekiller

Cumhurbaşkanı başdanışmanı maaşı da alan eski milletvekilleri şöyle: Mehmet Uçum, Seyit Sertçelik, Gülay Samancı, Rehe Denemeç, İhsan Şener, Oktay Saral, Mustafa Akış, Ayşe Türkmenoğlu, Gülşen Orhan, İsrafil Kışla, Hamza Yerlikaya.

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Eski bakanlar

Birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı çalışanı eski bakanlar şöyle: Naci Ağbal (Vakıf Katılım), Faruk Çelik (Ziraat), Atilla Koç (Turkcell), Abdülkadir Aksu (VakıfBank), Mehmet Hilmi Güler (Turkcell, belediye başkanı), Köksal Toptan (Kamu Görevlileri Etik Kurulu başkanı).

Eski vekiller

Birden fazla maaş alan eski milletvekilleri şöyle: Şahap Kavcıoğlu (VakıfBank), Sadık Yakut (VakıfBank), Halil Aydoğan (VakıfBank), İsmail Alptekin (VakıfBank), Mahmut Kaçar (Ziraat Bankası), Gülseren Topuz (Takasbank), Nureddin Nebati (Türk Telekom), Salim Dursun (Türk Telekom), Edibe Sözen (BİK, rektör), Ziyaeddin Akbulut (Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyesi).

Büyükelçi maaşı alanlar

Büyükelçi maaşı alan eski bakan, milletvekilleri ve bürokratlar şöyle: Egemen Bağış, Lütfullah Göktaş, Ayşe Hilal Sayan Koytak, Merve Kavakçı, Hasan Murat Mercan, Abdülkadir Emin Önen, Şaban Dişli, Tülin Erkal Kara, Zekeriya Akçam.