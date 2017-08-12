CHP, Berberoğlu’nun kızını hedef alan haberler için iktidara seslendi: Bu ahlaksızlığı durdurun

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapse çarptırılan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve kızını hedef alan haberlere sert çıkarak, “Ahlaksızlığınıza aileleri ve çocukları bulaştırmayın” dedi.

Berberoğlu MİT TIR’ları belgelerini gazeteci Can Dündar’a teslim ettiği iddiasıyla 25 yıl hapse çarptırılmış; üst mahkemenin kararı beklenmeden tutuklanmıştı. Berberoğlu tutuklandığından bu yana göçmen hakları üzerine avukatlık yapan kızı Dilara Berberoğlu iktidara yakın gazetelerce hedef gösteriliyordu.

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Son olarak Yeni Akit’te yazan Fethullah Gülen’in eski sağ kolu Nurettin Veren, Berberoğlu’nun kızının eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın gelini olduğunu iddia etmiş, Berberoğlu tekziple bu iddiayı yalanlamıştı. Yeni Akit, sitesinden ilgili yazıyı kaldırmak zorunda kalmıştı.

‘Tahammül edilecek bir şey değil’

Basın toplantısında bu konuyu gündemine alarak, Berberoğlu’nun ailesinin sistematik bir kampanyayla hedef alındığını söyleyen Tezcan, şunları söyledi: “Bir kumpas davası var. Bu kumpas girişiminde Sayın Enis Berberoğlu haksız yere rehin alınmıştır ve o siyasi rehinelik üzerinden de CHP’ye ulaşma çabası vardır. Bunların hepsi boşa çıkacaktır. Bu süreç içerisinde ahlaksızca ve alçakça başka tutumlarla karşılaşıyoruz. Sistematik bir biçimde milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun ailesine dönük iftira ve hakaret kampanyaları yürütülmeye başlanıyor. AK Parti Genel Başkanı başta olmak üzere hükümetin bütün yetkililerine ve devleti yönetenlere sesleniyorum. Onların hepsini hem sorumluluğa hem vicdana davet ediyorum. Hapishanede yatan bir vatandaşın, bırakın vekil olmayı, ailesi üzerinden ahlaksızca ve alçakça kampanya yürütmek bu milletin kaldırabileceği ve tahammül edebileceği bir şey değildir.”

‘Ahlaksızlığınıza aileleri bulaştırmayın’

Bu haberlerin ahlak dışı saldırılar olduğunu belirten Tezcan, bu iddiaların da gazetelere tek bir merkezden gönderildiğini söyledi: “Bu saldırıyı yapanlar bunun bedellerini hukuk ve vicdan karşısında ödeyecekler. Hükümetin üzerine düşen de bir görev vardır. Bu ahlaksızlığı durduracaklar. O gazetelerin manşetlerinin nasıl atıldığını biliyoruz. Belirli merkezlerde manşetlerin hazırlanıp, gazetelere gönderildiğini, haberlerin hazırlanıp, servis edildiğini ve özel bir kampanya başlatıldığını biliyoruz. Ahlaksızlığınıza aileleri ve çocukları bulaştırmayın.”