CHP bekçi kanunu için AYM’ye gidiyor: Ahlak polisliği riski içeriyor

Çarşı ve mahalle bekçilerine verilen yetkilerin Anayasa’ya aykırı olduğu görüşünü savunan CHP, kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) dava açacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Milliyet’ten Şevket Yaman’ın haberine göre CHP, 18 maddelik kanunun 5, 6 ve 7’inci maddelerindeki yedi düzenlemeye itiraz ediyor.

Reklam

CHP’nin AYM başvurularını hazırlayan İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu şunları söyledi: “Bekçilere tanınan geniş ve keyfiliğe açık yetkiler, devletin ahlak polisliği yapması ve bireylerin hayat tarzına müdahale etmesi riskini içermektedir. Teklifteki birçok düzenleme; hukuki belirlilik ve güvenlik ilkelerine aykırıdır ve keyfi durumlar yaratmaya elverişlidir.”