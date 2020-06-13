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Yaramazlara biraz batar!

CHP bekçi kanunu için AYM’ye gidiyor: Ahlak polisliği riski içeriyor

Çarşı ve mahalle bekçilerine verilen yetkilerin Anayasa’ya aykırı olduğu görüşünü savunan CHP, kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) dava açacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Milliyet’ten Şevket Yaman’ın haberine göre CHP, 18 maddelik kanunun 5, 6 ve 7’inci maddelerindeki yedi düzenlemeye itiraz ediyor.

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CHP’nin AYM başvurularını hazırlayan İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu şunları söyledi: “Bekçilere tanınan geniş ve keyfiliğe açık yetkiler, devletin ahlak polisliği yapması ve bireylerin hayat tarzına müdahale etmesi riskini içermektedir. Teklifteki birçok düzenleme; hukuki belirlilik ve güvenlik ilkelerine aykırıdır ve keyfi durumlar yaratmaya elverişlidir.”

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