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Yaramazlara biraz batar!

CHP bayrağını HDP’nin sanıp ‘PKK’yla beraberler’ diyen AKP’liye soruşturma

Denizli’de CHP’nin bayrağını HDP’ya ait sanarak partiyi PKK’yla işbirliği yapmakla suçlayan AKP üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP’nin parti bayrağının yanında, yine CHP’nin 90’ıncı yılına özel yaptırdığı bayrak net şekilde görülebiliyor. (Fotoğraf: DHA)

Çivril ilçesinde AKP’nin kadın kolları üyesi A.Ş., partinin ilçe başkan adayı Niyazi Vural’la birlikte Gürpınar Mahallesi’ndeki seçim gezisine katıldı.

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A.Ş., ‘millet ittifakı’nın belediye meclis üyesi adayı İhsan Caran’ın seçim ofisinin sokağındaki bayrakların fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Kadın fotoğrafa “Kimin ihanet içinde PKK ile beraber olduğu ayan beyan ortada” notunu da düştü.

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CHP Çivril İlçe Başkanı Uğur Bayram’ın paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık soruşturma başlattı.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, “Asılan bayraklar HDP bayrağı asla değildir. CHP’nin özel yaptırdığı bayraktır. Toplumu yanıltmak adına yapılan bir provokasyondur” dedi.

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