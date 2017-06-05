CHP, Atatürk’e hakaret yağdıran Akar’ı sordu: Bu meczup neden yakalanamıyor?

CHP, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret yağdıran ve hakkında yakalama kararı bulunan Nur Cemaati hocası Hasan Akar’ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu: “Atatürk’e küfür eden bu meczup neden yakalanamıyor?”

Nur Cemaati’nin hocalarından olduğu belirtilen Akar, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Mustafa Kemal Atatürk için “1938’de geberen piç” ve annesi Zübeyde Hanım için “Selanik’te resmi kayıtlarda genelevde çalışıyor” gibi ifadeler kullanmıştı.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Akar, adresinde bulunamamıştı.

‘Bu ülkede Demirel, Özal, İnönü de eleştirildi’

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP grup başkanvekili Engin Altay, Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan TV Net programcısı Süleyman Yeşilyurt’un ilk duruşmada tahliye edildiğini hatırlattı.

Yargının ‘yürütmenin sopası’ haline geldiğini söyleyen Altay şöyle devam etti: “Yürütmenin sopası halline gelmiş ‘Benim vereceğim karar Erdoğan’ı üzer mi’ diye karar veren yargıçlara lanet olsun. Allah belasını versin. Atatürk’ün anasına, kardeşine küfür edilecek ve bunlar serbest kalacak, cumhurbaşkanını eleştirenler cezaevlerine konulacak. Bu ülkede mizah ya da köşe yazısı yoluyla Demirel, Özal, İnönü de eleştirildi. Ama hepsi hoşgörü ve saygıyla davrandı. Ama Erdoğan’ı eleştirmek suç haline gelmişse, Türkiye yaşanır bir ülke olmaktan çıkmış demektir.”

‘Cumhurbaşkanına hakaret etseydi üç günde bulunurdu’

Atatürk’ün de eleştirilebileceğini ancak kimsenin küfür etme hakkı olmadığını kaydeden CHP’li Altay, birinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a küfür etmesi halinde ‘karşısına kendisinin çıkacağını’ öne sürdü.

Altay sözlerini şöyle bitirdi: “Cumhurbaşkanı, AK Parti genel başkanı sıfatıyla eleştiririz. Ama Erdoğan bir diktatör gibi ülkeyi yönetmektedir. Erdoğan’ın da Atatürk ve rejimle sorunu var. Bu insanlar o yüzden Erdoğan’a yalakalık, şirinlik yapmak için Atatürk’e dil uzatmayı marifet haline getirdiler. Ve içişleri bakanına soruyorum; imam Hasan Akar nerede? Atatürk’e küfür eden bu meczup neden yakalanamıyor? Cumhurbaşkanına hakaret etseydi 3 günde bulunurdu. Bu millet Atatürk’ü feda etmez. Atatürk milletin ortak değeridir. AK Parti’ye oy veren 20 milyonun da ortak değeridir. Atatürk olmasaydı bugün Ak Parti de olmazdı.”