CHP: Asgari ücret yeniden belirlensin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yılbaşında zamlanan asgari ücretin, alım gücünün düşmesi nedeniyle bir kez daha belirlenmesini istedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Yazılı açıklama yayınlayan Ağbaba, corona virüsü salgınının başladığı mart ayından beri 4.5 milyon çalışanın gelir kaybına uğradığını, devletin parasal desteğinin 11.5 milyar lirayla sınırlı kaldığını ifade etti.

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Ağbaba, yılbaşında yüzde 15 artarak net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretin alım gücünün, yılın yarısına gelmeden düştüğünü, temel gıda ve besin maddelerinde yaşanan artışın salgın döneminde ‘çalışanların mutfağındaki yangını’ daha fazla artırdığını kaydetti.

‘Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uzatılmalı’

CHP’li siyasetçi, 17 Temmuz’da işten çıkarma yasakları ve kısa çalışma ödeneği süresinin dolduğunu, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının bitiş tarihi itibariyle üç ay daha uzatılması gerektiğini dile getirdi.

Ağbaba, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin ücretlerinin, daha sonra alabilecekleri işsizlik maaşından kesilmemesi gerektiğini belirterek kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin süreçte hiçbir şarta ve kurala bağlı olmadan tüm işçiler için uygulanmasını talep etti.

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CHP’li siyasetçi şu ifadeleri kullandı: “Ücretsiz izne çıkartılan işçilere bu süreçte aylık 2 bin 324 lira asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmalıdır. Faaliyetleri bu süreçte durdurulan işyerlerinde çalışan işçilerin gelir kayıpları devlet tarafından İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanmalıdır. İşsizlik Sigorta Fonu sadece çalışanlar için tahsis edilmelidir. İşverenlere veya kamu bankalarına teşvik olarak kullanılmasının önüne geçilmelidir. Düzensiz ve keyfi olarak yapılan sosyal yardımlar yerine tüm yurttaşların geçimini sağlaması için aile sigortası uygulaması hayata geçirilmelidir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılı için ikinci kez toplanmalı, asgari ücret tekrar belirlenmelidir. Gelir kaybı yaşayan yurttaşların kira, fatura ve kredi borçları hükümet tarafından gelir kaybı süresince karşılanmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Covid-19’un ‘iş kazası’ statüsünden çıkarılmasına yönelik genelge iptal edilmeli, Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalı, çalışanlar adına neden olabilecek hak kayıplarının önüne geçilmelidir.”