CHP anketine göre yüzde 46 ‘Hayır,’ yüzde 42 ‘Evet’ diyecek

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ın dört puan önde olduğunu söyledi.

Manisa’daki kampanya programında konuşan Özel, CHP’nin yaptırdığı anket sonucuna göre ‘Hayır’ın yüzde 46, ‘Evet’in de yüzde 42 düzeyinde olduğunu söyledi. Ankete göre yüzde 12’lik kararsız bir kesim var.

Özel, “Bu görüşmeler başladığında ‘Evet’ %43, ‘Hayır’ %41 idi. Şimdi ‘Evet’ %42 ‘Hayır’ %46 oldu. Ama 12 puanlık bir kararsız var. Bu kararsızın en az dört puanını ikna edip bu rejim değişikliğine ‘Dur’ dememiz lazım” diye konuştu.