Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

CHP anketine göre yüzde 46 ‘Hayır,’ yüzde 42 ‘Evet’ diyecek

 

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Hayır’ın dört puan önde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

Manisa’daki kampanya programında konuşan Özel, CHP’nin yaptırdığı anket sonucuna göre ‘Hayır’ın yüzde 46, ‘Evet’in de yüzde 42 düzeyinde olduğunu söyledi. Ankete göre yüzde 12’lik kararsız bir kesim var.

Özel, “Bu görüşmeler başladığında ‘Evet’ %43, ‘Hayır’ %41 idi. Şimdi ‘Evet’ %42 ‘Hayır’ %46 oldu. Ama 12 puanlık bir kararsız var. Bu kararsızın en az dört puanını ikna edip bu rejim değişikliğine ‘Dur’ dememiz lazım” diye konuştu.

Gezici Araştırma’nın sahibi: Kararsızlar oy verirse ‘Hayır’lar artar

Net Araştırma anketi: Yüzde 51.1 ‘Hayır,’ yüzde 48.9 ‘Evet’

Metropoll’ün sahibi Sencar: Katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ şansı fazla

AKAM anketi: Yüzde 56.4 ‘Hayır,’ yüzde 43.6 ‘Evet’

SAMER anketi: Doğuda yüzde 57.4 ‘Hayır’, yüzde 25.1 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: Yüzde 51.1

AKP’li Turan ‘Evet’te iddialı: Şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var

Erdoğan ‘Bu iş tamam’ demiş: ‘AKP’nin anketine göre yüzde 54 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: ‘Başkanlık sistemi’ne ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 41,2

Kulis: AKP’nin yaptırdığı araştırmaya göre kararsızlar fazla, kadınların desteği düşüyor

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...