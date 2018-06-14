CHP anketi: ‘Cumhur’ yüzde 47, ‘millet’ yüzde 39; HDP barajı geçiyor

CHP’nin yaptırdığı ankete göre ‘cumhur ittifakı’ Meclis’te çoğunluğu alamazken, AKP’nin oyu yüzde 40’ın altında. Cumhurbaşkanı seçiminde de Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce ikinci tura kalacak.

Cumhuriyet’ten Ayşe Sayın’ın haberine göre Plus Mayak’ın sahibi Veysi Fidan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na özel sunum hazırlandı.

Reklam

Ankete göre seçimlere katılım yüzde 85 olacak. Kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin oyu yüzde 38, CHP’nin yüzde 24,2, HDP’nin 11,7, İYİ Parti’nin yüzde 10,9, MHP’nin yüzde 7,1, Saadet Partisi’nin (SP) de oyu yüzde 2,4.

Kararsızlar dağıtıldığında AKP yüzde 39,9, CHP yüzde 25,4, HDP yüzde 12,3, İYİ Parti yüzde 11,4, MHP yüzde 7,4, SP yüzde 2,6 görünüyor.

Reklam

Anketten çıkan sonuca göre AKP 2015’ten bu yana beşte bir, MHP de yüzde 40 oy kaybetti. CHP oylarını korurken, SP dört kat artırdı.

İki ittifak arasında 8 puan

Ankete göre ‘cumhur ittifakı’ yüze 47,3. ‘Millet ittifakı’ ise yüzde 39,4.

Ankette, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalacağı öngörülüyor. Buna göre ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 45,8, Muharrem İnce yüzde 28,9, Meral Akşener yüzde 13,1, Selahattin Demirtaş yüzde 10,2, Temel Karamollaoğlu 1,8, Doğu Perinçek de yüzde 0,2 alacak.

Erdoğan bu oy oranıyla yüzde 47,3 görünen ittifak oylarının altında oy alıyor. Araştırmada bu durum, “MHP seçmenlerinden bir bölümü oylarını ‘millet ittifakı’ adaylarından, Muharrem İnce ya da Meral Akşener’e vereceğini söylemektedir” saptamasıyla açıklanıyor.

Muhalefet vekil sayısı fazla olabilir

Tüm kentler ölçeğinde yapılan simülasyona göre ‘cumhur ittifakı’nın 289, ‘milllet ittifakı‘nın 216 milletvekili, HDP’nin ise 69 milletvekili kazanma olasılığının yüksek görünürken, 26 koltuk, küçük oranlarda oy değişiklikleri kazanılacağı için ‘ortada.’

Ancak yapılan simülasyonlarda, bu 26 milletvekilliğinden 12’sinde millet, 11’inde cumhur, üçünde ise HDP ‘kazanmaya yakın.’

Simülasyona göre AKP-MHP ittifakının çıkaracağı vekil sayısı, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Mersin gibi kentlerde muhalefetten az.