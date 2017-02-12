CHP, AKP’nin insan hakları karnesini çıkardı: OHAL ihraçları 12 Eylül’ü geride bıraktı

CHP’nin AKP iktidarında Türkiye’deki hak ihlallerini paylaştığı ‘AKP’nin İnsan Hakları Karnesi’, AKP’nin OHAL kapsamında ihraç ettiği akademisyen, öğretmen, hakim ve savcı sayısının 12 Eylül askeri darbesini geride bıraktığını ortaya koydu.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre, CHP’nin İnsan ve Doğa Hakları’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok sorumluluğunda hazırladığı raporda, AKP iktidara geldiğinde 59 bin 429 olan tutuklu ve hükümlü sayısının 2016’da 197 bin 297’ye ulaştığı kaydedildi.

15 yılda nüfus yüzde 13.8 artarken, tutuklu ve hükümlü sayısındaki artış ise yüzde 232 olarak gerçekleşti.

AKP iktidarında 112 bin 24 internet sitesi kapatıldı

2002-2015 arasında 184 gazeteci tutuklandı. Tutuklu gazeteci sayısı 2016’da 27 Temmuz itibarıyla 150’ye ulaştı. Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke arasında 151’nci sırada yer alırken, Gazetecileri Koruma Komitesi raporunda en çok gazeteci hapse atan ülkeler sıralamasında birinci oldu.

AKP iktidarında 112 bin 24 internet sitesi kapatıldı. İnternet Özgürlüğü endeksinde Türkiye ‘Özgür olmayan ülke’ seviyesine indirildi.

AKP’nin OHAL’i 12 Eylül’ü geçti

Rapora göre, AKP, OHAL kapsamında ihraç ettiği akademisyen, öğretmen, hakim ve savcı sayısıyla 12 Eylül askeri darbesini geride bıraktı. 12 Eylül’de 3 bin 854 öğretmen, 120 akademisyen, 47 hakim ihraç edilip 31 gazeteci tutuklanırken, darbe girişimi sonrası OHAL sürecinde yalnızca 161 günde 30 bin 470 öğretmen, 3 bin 957 akademisyen, 3 bin 456 hakim ve savcı ihraç edilip 119 gazeteci tutuklandı.

Çocuklara cinsel istismar 14 yılda yüzde 434 arttı

2002-2015 arasında 13 bin 928 kadın cinayeti gerçekleşti. Kadına şiddet son yedi yılda yüzde 1400 arttı. Türkiye’de kadınlara yönelik cinsel taciz son 14 yılda yüzde 449 arttı.

Türkiye, Küresel Cinsiyet Eşitliği’nde 144 ülke arasında 130, Türkiye Kadınlar Politik Gücü Endeksi’nde 113, Kadınların Ekonomiye Katılım ve Fırsatlar Eşitliği’nde 129’ncu oldu.

Türkiye, OECD ülkeleri içinde çocukların fırsat eşitliğinde 35 ülke arasında 34’ncü oldu. Ceza mahkemelerinde çocuklara karşı işlenen suçlar kapsamında açılan dava sayısı 2010’da 16 bin 135 iken 2015’te bu sayı yüzde 5 artışla 16 bin 957’ye ulaştı. Çocuklara yönelik cinsel istismar 14 yılda yüzde 434 arttı.

2010-2015 arasında 16-17 yaş arası 232 bin 313 kız çocuğu evlendirildi. 2015’te 15-16 yaş arası 17 bin 789 çocuk doğum yaptı.

2008’den bugüne 47 trans birey öldürüldü. Sadece son bir yılda 11 trans birey katledildi. 35 trans birey ise AKP iktidarında intihar etti.