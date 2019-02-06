CHP: AKP seçimlerden sonra Salda Gölü’nü betona çevirecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Salda Gölü’ne ‘millet bahçesi’ yapılması kararına tepki göstererek AKP politikaları nedeniyle Uzungöl’ün ‘beton ormanı‘ haline geldiğini söyledi ve “Salda Gölü için de aynı plan devrede” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü’ne ilişkin, “İmara açılması veya etrafının betonlaşacağı şeklindeki iddia asla doğru değildir. Böyle bir adımın atılması söz konusu dahi olamaz” diye konuşmuştu.

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AA’nın haberine göre, AKP’nin 31 Mart seçimlerine kadar ‘çevrecilik oynayacağını‘, daha sonra ise beton ve rantın egemen olacağını söyleyen Karaca, AKP’nin ekonomik kriz nedeniyle düşen oylarını ‘çevreciliğe sığınarak‘ yükseltmeye çalıştığını belirtti.

Bakan Kurum’un “Doğal yapıyı bozmayacağız” demesinin gerçeği yansıtmadığını savunan Karaca, ‘Çevre Koruma Bölgesi‘ ilan edilen yerlerin durumunun ortada olduğunu, Trabzon Çaykara’daki Uzungöl’ün bunların başında geldiğini kaydetti.