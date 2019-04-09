CHP: AKP reddedileceğini anlayınca Büyükçekmece başvurusunu çekti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP’nin ‘reddedileceğini anlayınca‘, Büyükçekmece başvurusunu dün gece geri çektiğini söyledi. Öztrak, “Bu ülkede seçimlerin arızasız yürütülmesinden de sorumlu iktidarın görevini düzgün yapamadığı görülmektedir. Ya çok beceriksizsiniz ya da çok mızıkçısınız” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın yaklaşık 15 bin oy önünde. Seçimde şaibe olduğu iddiasını gündeme getiren AKP, geçersiz oyları saydırmasının ardından İstanbul’da tüm oyların sayılması talebiyle YSK’ya başvurmuştu. Bu talebi reddedilen AKP son olarak Büyükçekmece’de seçim öncesi yasadışı seçmen kaydırması olduğu gerekçesiyle itirazda bulunacağını açıklamıştı.



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İlçede polislerin vatandaşı ‘terörize ettiğini‘ belirten, Öztrak “Usulsüz kayıt var mı diye arıyorlar, oysa YSK seçmen listelerini kesinleştireli çok zaman oldu. Burada polisin siyasete alet edilmesi var” dedi.

YSK kararları ve seçmen listelerinin kesin olduğunu ifade eden CHP sözcüsü, iktidarın ilçe ve il seçim kurullarına, daha sonra da YSK’ya yaptığı baskılar sonuç vermeyince ‘seçmene baskı yaptığını‘ söyledi.

‘Biz itiraz ederken AKP neredeydi?’

İçişleri ve adalet bakanlarının üzerlerine düşeni yapmadığını belirten Öztrak şunları söyledi: “Benim örgütüm gerekli itirazları yapmış, neden AK Parti örgütü gerekli itirazları yapamamış. Bizim yapmış olduğumuz itirazlar neticesinden 754 kişinin kaydı silinmiş. Biz bu itirazları yaparken AK Parti neredeydi?“

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‘Kurul başkanları GBT ile belirleniyor’

AKP’nin bazı sandık kurul başkanlarında ‘FETÖ‘ şüphesi olduğuna dair beyanatlarına ilişkin, CHP sözcüsü bu görevlilerin GBT ile belirlendiğinin altını çizdi.

Öztrak şunları söyledi: “Sandık kurulu başkanları GBT ile belirleniyor. Bu kişiler sandık kurullarının başına getiriliyorsa sorumluluk sizin idari amirlerinizde… Artık bu iş bitmelidir. Bu ülkede seçimlerin arızasız yürütülmesinden de sorumlu iktidarın görevini düzgün yapamadığı görülmektedir. Ya çok beceriksizsiniz ya da çok mızıkçısınız. Seçimi kaybedince oyunu bozuyorsunuz.”

‘Yüzde 25 ile seçilen Erdoğan yüzde 49’u beğenmiyor’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘13-14 bin farkla kimse kazandım havasına girmesin‘ sözlerini de değerlendiren Öztrak, demokrasinin ve kanunun çok açık olduğunu ve bir oy fazla alanın seçimi kazandığını kaydetti.

Öztrak, Erdoğan’ın geçmişte kazandığı seçimlere değinerek şu ifadeleri kullandı: “Kendilerinin 2-3 oyla kazandığı, bizim 15 oyla kaybettiğimiz yerler var. Bu bir kriter değil. Sayın Erdoğan 1994’te seçildiğinde yüzde 25 ile belediye başkanı omuştu. Sayın İmamoğlu İstanbul’da oyların yüzde 49’unu almış durumda. Sayın Erdoğan yüzde 34’le başbakan olmuştu. İstanbul’un yarısını almış bir adaya kusura bakma sen İstanbul’u yönetemezsin denemez.“



