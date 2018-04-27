CHP ‘Akar-Gül görüşmesi’ üzerinden sordu: Sivil darbenin askeri ayağı mı?

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan’ın 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday olmaması yönünde ikna etmeleri için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı aracı olarak gönderdiğine yönelik iddiaya ilişkin konuştu: “Sivil darbenin askeri ayağı mı oluşturuluyor?”

İddia Habertürk’ün internet sitesinde yer almıştı. İkilinin önceki gece yapılan Erbakan Ödülleri töreni öncesi Gül’ü ziyaret ettiği belirtilen haber, bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırılmıştı. Sitede haberle ilgili ne bir düzeltme ne de bir yalanlama metni yer almış, gazetenin sosyal medyada haberle ilgili paylaştığı mesajlar da silinmişti.

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Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek de bugünkü yazısında isim vermeden Gül’ü Ankara’dan iki önemli ismin ziyaret ettiğini yazmıştı.

Partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen CHP sözcüsü Tezcan, sözlerine şöyle başladı: “Böyle bir görevlendirme ve gönderme olduğuna ilişkin ciddi bir bilgi var, kulis bilgisi, basına da yansıdı.”

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Habertürk’ün ve Zeyrek’in bu durumu yazdığını hatırlatan Tezcan, ‘askeri vesayet altında bir siyaset mühendisliği’ne soyunulduğunu savundu.

Tezcan şöyle devam etti: “Siyasetin tam da göbeğine asker niye sokulur? Askeri vesayet altında bir siyaset mühendisliğiyle demek ki karşı karşıyayız. Yani yeni 28 Şubatçılar türüyor demek ki. Görülen o ki Sayın Erdoğan yeni 28 Şubatçılığın liderliğine soyunmuş. Askeri vesayetten şikayet eden, bugüne kadar ağzını açtığında askeri vesayetten bahseden bir anlayış şimdi cumhurbaşkanlığı seçim sürecini askeri vesayet altında planlama çaresizliğine demek ki düşmüştür. Bu içine düştükleri durumun ne kadar büyük bir acz durumu olduğunun çok açık işareti ve göstergesidir. Sivil darbenin askeri ayağı mı oluşturuluyor? 20 Temmuz sivil darbesinin askeri ayağı mı oluşturuluyor?”