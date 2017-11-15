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CHP, ailesi ‘off shore’ şirket sahibi başbakan hakkında gensoru hazırlığında

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CHP, ‘Paradise Papers’ belgelerinde ailesinin Malta’da şirketleri olduğu ortaya çıkan Başbakan Binali Yıldırım hakkında gensoru önergesi vereceğini bildirdi.

Merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısı sonrası gazetecilere konuşan CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, hangi bölgelerin ‘vergi cenneti’ olacağına bakanlar kurulunun karar verileceğinin söylenmesinin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen adım atılmadığını ifade etti.

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“Arıyor bulamıyor. Çocuklarına şirket kurunca hemen tespit ediyorlar ama devlet yönetmeye gelince bulamıyorlar buraları” diyen Tezcan, vergi kaçırmak için şirket kurulmuş olmasının ahlaki olmadığını kaydetti.

CHP sözcüsü sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni doğan çocuğun vergi ödediği bir ülkede başbakanın çocukları vergi cennetlerinde şirket kuramaz. Her nedense büyük bir pişkinlikle şunu söyledi Başbakan Binali Yıldırım… ‘Derhal soruşturma yapılsın, çocuklarımın dokunulmazlığı yok. Özellikle soruşturma açılmasını istiyorum’ dedi. Ardından bu haberi yapan iki yayın kuruluşlarına tazminat davası açmış. Hem ‘Araştırılsın’ diyeceksin hem bunu yapan gazetelere tazminat davası açacaksın. Ödeyeceği vergileri bu tazminatlarla temin edecek herhalde.”

Gensoru geliyor

Meclis’te CHP ve HDP’nin konunun araştırılması için verdiği önergelerin AKP’lilerce reddedildiğine değinen Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tablonun sonucunda artık Türkiye’de bir ‘off shore’cu başbakanımız var. O zaman bize düşen Meclis’te, ‘off shore’cu başbakan hakkında önümüzdeki günlerde gensoru önergesi vereceğiz. Arkadaşlarımız hazırlık yapıyor. Türkiye böyle bir tabloyu hak etmiyor. Ayrıntılı bir şekilde TBMM’de tartışacağız. Bakalım Meclis o zaman ne yapacak, gruplar ne yapacak?”

Belgelerde ne var?

‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri) araştırması, politikacı ve iş insanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmeye başlamıştı.

Belgeler, mali sistemlerine ‘off shore’ adı verilen bu tür ülkelerde yatırım yapan kişilerin kendi ülkelerinde ödemeleri gereken vergiden kaçınmaya çalıştığını göstermesi bakımından önemli. ‘Off shore’ yatırımlar, ayrıca kayıt dışı kazancı da saklamak için kolayca kullanılabildiği için uluslararası finans sisteminde itibarlı sayılmıyor.

Beş şirketi kabul etti

Belgelerde Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım’a ait Malta merkezli beş şirketin de olduğu ortaya çıkmıştı.

Başbakan, ‘South Seas Shipping N.V.’, ‘Nova Warrior Limited’, ‘Dertel Shipping Limited’‘Hawke Bay Marine Co Ltd.’ ve ‘Black Eagle Marine Co Ltd.’ adlı şirketlerin varlığını kabul ederek “Bunun gizli bir trafı yok” demişti.

Buna karşılık haberleri yayınlayan Cumhuriyet gazetesi ve Oda TV hakkında 500’er bin liralık tazminat davası açılmıştı.

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