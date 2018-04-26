CHP adayını ‘tarif eden’ Kılıçdaroğlu: İkinci turda kimin adayı kalırsa destekleyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le yaptığı görüşmenin ardından topladığı parti meclisinde, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını tarif etti: “Başarı öyküsü olan, ekonomiyi bilen, bilgi birikimi yüksek olan ve ülkeyi bu değerlerle yönetebilecek birisi olacak.”

CHP’li vekiller Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayı belirme ve ittifak yapma yetkisi vermişti.

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Kılıçdaroğlu’nun Akşener’le görüşmesinde partisinin cumhurbaşkanı adayını söylediği basına yansımıştı.

CNN Türk’ün haberine göre, toplantı, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığına yönelik tartışmalar eşliğinde başladı. Söz alan 42 milletvekilinin tamamı Gül ismine karşı çıktı.

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Özgür Özel, İlhan Kesici, Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adayı olmasını önerenler oldu. Toplantıda konuşan İlhan Kesici ise, “Ben AK Parti tabanından da oy alırım” dedi.

Toplantıda bir isim belirlenmedi.

Ancak CHP lideri, adaylarının profilini tarif etti: “Adayımız, bir başarı öyküsü olan, ekonomiyi bilen, bilgi birikimi yüksek olan ve ülkeyi bu değerlerle yönetebilecek birisi olacak. Kavgacı olmayacak. Kavgayı ben yapacağım, cumhurbaşkanı adayı yapmayacak.”

Kılıçdaroğlu, Gül tartışmaları için, “Bir açıklama yapılacaksa biz yaparız. Bu süreçte tek ses çıkaracağız” diye konuştu.

CHP lideri şöyle devam etti: “En az dört muhalif aday olacak. Herkes kendi cumhurbaşkanına oy verecek. Birinci turda barajı sıfırlayacak bir ittifakla bütün partiler Meclis’e girecek ve en az 301 milletvekili alacağız. İkinci turda da cumhurbaşkanını seçeceğiz. Kimin adayı kalırsa onu destekleyeceğiz.”