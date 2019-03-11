CHP adayından Alper Taş’a: Beyoğlu’nu kazan da Kadıköy’ü kurtar

CHP’nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı, AKP’nin Beyoğlu’ndaki eğlence hayatının bitirmesini eleştirerek CHP’nin Beyoğlu adayı Alper Taş’a “Beyoğlu’nu kazan da Kadıköy’ü kurtar” dedi.

Fotoğraf: Serkan Zorel / Demokrat Haber

CHP’nin Beyoğlu adayı gösterdiği Alper Taş için Kadıköy’deki eski arkadaşları bir dayanışma yemeği düzenledi. Yemeğe CHP’nin Kadıköy adayı Odabaşı da katıldı.

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Demokrat Haber’den Mehmet Göcekli’nin haberine göre, Şeril Dara Odabaşı Alper Taş’a şöyle seslendi: “Alper abiden bir şey rica ediyorum. Beyoğlu’nda seçimi kazan da Kadıköy’ü kurtar. AKP belediyesi İstanbul’un vitrini Beyoğlu’nda eğlence, kültür, sanat hayatını bitirdiği için herkes Kadıköy’e geliyor, Moda’da, Yeldeğirmeni’nde Kadıköylü seçmenler aşırı yoğunluktan şikayetçi.”

Taş ise dayanışma yemeğinden çok duygulandığını, adaylığına farklı siyasi çevrelerden çok destek geldiğini belirtti ve şöyle konuştu: “Biz de Beyoğlu’nda aynı şeyi anlatıyoruz. Bakın insanlar artık Kadıköy’e kaçıyor. Esnafımız dertli. Beyoğlu’nu yeniden İstanbul’un eğlence, kültür ve sanat merkezi yapmalıyız.”