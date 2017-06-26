CHP, ‘Adalet Yürüyüşü’nü destekleyen HDP’ye ‘şart koştu’: Gelene ‘Git’ demedik

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ‘Adalet Yürüyüşü’nü Kandıra Cezaevi yakınlarında ‘karşılamaya hazırlanan’ HDP’ye “Kimseyi davet etmedik, gelen kimseye de ‘Git’ demedik” sözleriyle seslendi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ceza alıp tutuklanmasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatılmıştı.

HDP de yürüyüşü partinin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’ne 20 kilometre uzaklıktaki Kandıra sapağında karşılayacağını duyurmuştu.

CHP’nin şartı

İleri Haber’den Zozan Baran ve Emre Deveci’ye konuşan Özel, HDP’nin kararına ilişkin şunları söyledi: “Bu yürüyüş bir partinin yürüyüşü değil. Bu yürüyüşe kimseyi davet etmedik, gelen kimseye de ‘Git’ demedik ama kuralları var; kurallarına uyulması gerekiyor. Siyasi simge yok, ‘Adalet’ dövizi dışında döviz yok. Yürüyüşe, kendisini adalet arayışında yalnız hisseden herkes katılıyor.”

9 Temmuz’da İstanbul

Yürüyüşün ‘dünya siyaset tarihine damgasını vuracak bir eylemlilik biçimi’ olduğunu öne süren Özel, dünyanın Türkiye’ye, Türkiye’nin de yürüyüşe dikkat kesilmesini sağladığını kaydetti.

Özel, Berberoğlu’nun bulunduğu Maltepe Cezaevi’ne 9 Temmuz’da gelmeyi planladıklarını belirterek, “Türkiye merkezli yapılacak mitingde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı konuşmada bundan sonraki yol haritasını açıklanacak” dedi.

Berberoğlu’nun tutuklanmasını “Bardağı taşıran son damla ama bıçak zaten kemikte” diyerek değerlendiren grup başkan vekili, “Hükümetten basına yansımayan herhangi bir yanıt geldi mi?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hayır. Ama Erdoğan’ın iftar sofrasında yürüyüşe ilişkin nefret söylemi kullanması çok üzücü tabii.”