CHP: Adalet Yürüyüşü’ne AKP’lilerin yüzde 12’si, toplumun yüzde 60’ı destek verdi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ankara’dan İstanbul’a 25 günlük yürüyüşün ardından Maltepe’de büyük bir mitingle son bulan Adalet Yürüyüşü’ne desteğin yüzde 60 düzeyinde olduğunu söyledi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına katılan Tekin, Adalet Yürüyüşü’ne siyasi partiler ve halkın verdiği desteğe ilişkin yapılan bir anket çalışmasını açıkladı.

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Yürüyüşe desteğin toplumda yüzde 60’ı bulduğunu söyleyen Tekin, “Vatandaşların ‘mevcut hukuk sisteminden memnun musunuz?’ sorusuna yüzde 74 ‘Hayır’ diyor. Adalet Yürüşü’ne yüzde 60 destek var, yüzde 18 tarafsız, yüzde 6,5’i haberdar değil” dedi.

Siyasi partilere göre dağılımlara da değinen Tekin, “Siyasi parti desteğinde AKP’lilerin yüzde 12’si yürüşüyü destekliyor, MHP’nin yüzde 37’si, CHP ve HDP’de de yüksek oranda yürüşüye destek var” diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne birçok kesimden destek gelmişti. Maltepe’deki mitinge kaç kişinin katıldığı tartışılmış, CHP 1 milyon 600 binin üzerinde olduğunu belirtirken, İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 170-175 bin kişi olduğunu iddia etmişti.