CHP, adalet bakanına cezaevlerindeki ‘corona’ vakalarını sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e, tutuklu ve hükümlülerin Covid-19 testleri, can kayıpları ve tedavilerine ilişkin iddialara yönelik soru önergesi verdi.
Tanrıkulu, önergelerde Düzce, İskenderun ve Siirt’te pandemi döneminde yaşananlara ilişkin iddiaları dile getirerek, bunları Gül’den yanıtlamasını istedi.
CHP’li vekil, Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’ne ilişkin şunları sordu:
- Düzce T Tipi Kapalı Cezaevinde 15 kişilik bir hücrede altı kişinin kuru öksürük, boğaz ağrısı ve iştahsızlık gibi şikayetleri bulunduğu iddiası doğru mudur?
- 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle Düzce T Tipi Kapalı Cezaevinde Covid-19 sebebiyle toplam kaç kişi yaşamını yitirmiştir? Yaşamını yitiren kişilerden kaçı personel kaçı tutuklu ve hükümlüdür?
- 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle Düzce T Tipi Kapalı Cezaevinde Covid-19 kaynaklı yaşanan mağduriyetlerle ilgili Bakanlığınıza toplam kaç başvuru yapılmıştır? Bahse konu başvurular ayrı ayrı belirtilmek üzere nasıl sonuçlandırılmıştır?
Siirt E Tipi Cezaevi’ne dair ise Tanrıkulu şunları sordu:
- 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle Siirt E Tipi Cezaevinde toplam kaç kişinin Covid-19 Testi pozitif çıkmıştır?
- Testi pozitif çıkan ve akabinde tek kişilik hücreye alınan bir hükümlünün hücrede yaşamını yitirdiği iddiası doğru mudur?
- 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle Siirt E Tipi Cezaevinde Covid-19 kaynaklı yaşanan mağduriyetlerle ilgili Bakanlığınıza toplam kaç başvuru yapılmıştır? Bahse konu başvurular ayrı ayrı belirtilmek üzere nasıl sonuçlandırılmıştır?
‘Sıcak su verilmiyor’
Ayrıca, Tanrıkulu İskenderun T tipi cezaevinde 11 gündür tutuklu ve hükümlülere sıcak su verilmediği ve tutuklu ve hükümlü yakınlarının cezaevi yönetimine ulaşmaya çalıştıkları fakat telefonun yüzlerine kapatıldığı iddiasının da yanıtlanmasını istedi.