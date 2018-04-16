CHP 81 şehirde OHAL’e karşı ses yükseltti

CHP, yedinci kez uzatılacak OHAL’i protesto etmek için tüm yurtta oturma eylemi düzenledi.

Partinin İstanbul’daki eylem adresi Taksim Meydanı olacaktı ancak polisten izin çıkmadı. CHP’liler daha sonra İstiklal Caddesi’nde toplandı.

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CHP Ankara’da da Güvenpark’ta oturma eylemi yaptı. Eyleme CHP genel başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Haluk Koç, Fethi Açıkel ve milletvekilleri katıldı.

CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, “İlan ederken ‘Bir buçuk ay bile sürmeyecek’ dedikleri OHAL, bardağı çoktan taşırmıştır. Sabır testisi kırılmış toplumun büyük çoğunluğu OHAL rejimine ‘Artık yeter’ demeye başlamıştır” dedi.

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‘Baskılama aracı oldu’

Samsun’da Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eyleme CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem de katıldı. Oturma eylemine sendikalar ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, “İlan değişikliğinden, amacından uzaklaşarak, demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur” diye konuştu.

Demokrasi talebi

Karaman’daki eylem Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilirken, CHP’liler Kayseri’de de ‘OHAL değil demokrasi istiyoruz’ sloganıyla oturma eylemi yaptı.

Çankırı’daki eylemde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek de vardı. Sivas’ta CHP’liler eylemle OHAL’e tepki gösterdi.

CHP, Osmaniye, Adıyaman, Bursa, Kırıkkale, Trabzon, Artvin, Rize, Karaman, Burdur, Kahramanmaraş, Kastamonu, Eskişehir, Tokat ve Muğla gibi çok sayıda kentte sokağa çıktı.

Darbe girişiminden beş gün sonra, 20 Temmuz 2016’da ilan edilen ve altı kere uzatılan OHAL, bir kez daha uzatılacak.