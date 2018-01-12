CHP 81 ilde sokaktaydı: OHAL’i kaldırmazsanız milyonlar eylem yapacak

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CHP, darbe girişiminin ardından ilan edilen ve altıncı kez uzatılan OHAL’in kaldırılması talebiyle tüm kentlerde eylem yaptı.

İstanbul’daki eyleme il başkanı Cemal Canpolat ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’yla parti üyeleri katıldı.

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Canpolat, Meclis’in fonksiyonunun ve milletvekili olmanın anlamının kalmadığının anlaşıldığını belirterek bugüne dek toplamda 1194 maddelik 30 KHK çıkarıldığını anımsattı.

“Akşam hangi kanunu çıkaracağına iki kişi karar veriyor, o gün uygulanıyor” diyen Canpolat, gazetecilere, akademisyenlere ve muhaliflere uygulananlarla 12 Eylül darbesinin geride bırakıldığını öne öne sürdü.

Canpolat, şöyle devam etti: “Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 ilde düzenlediği sadece bir basın toplantısı değildir. Bu son kez bir uyarıdır. Derhal Olağanüstü Hal’i kaldırınız. Olağanüstü Hal’i kaldırmadığınız taktirde siz olağanüstü işlerle ülkeyi yönetmeye kalkarsanız bunun karşılığı olarak milyonlarca insanla sokakta eylem yapacağımızı; sokakta birlikte mücadele edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum.”

‘OHAL silah oldu’

İzmir’de de il başkanı Deniz Yücel, “İktidara gelirken OHAL’i kaldırma vaadiyle yola çıkanlar, bugün OHAL’den beslenen ve bir baskı rejimini KHK’lar eliyle kuran bir yapı haline gelmiştir” dedi.

Yücel, OHAL KHK’larının silah olarak kullanıldığını öne sürerek bunların ‘toplumun üzerinde sallanan bir kılıç olduğunu’ ifade etti.

Partililer çok sayıda kentte daha sokaktaydı.