CHP ‘696’yı AYM’ye götürüyor: Silahlı çete kurmaya izin veriliyor

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, hükümetin çıkardığı 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi iptal için Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini açıkladı.

Hükümetin önceki gün çıkardığı 696 sayılı KHK, olağanüstü hal uygulamasıyla ilgisi olmayan düzenlemeler yaptığı gerekçesiyle eleştiriliyor. KHK ile hükümete Yargıtay ve Danıştay’a 116 yeni üye atanmasına izin verilmesi de ‘yetki aşımı’ olarak tepki çekiyor.

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Söz konusu KHK’yla ‘15 Temmuz darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemler’e müdahale eden sivillere cezai sorumsuzluk getirilmesi ise gündemin bir numaralı tartışma konusu.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal bu maddenin sadece 15-16 Temmuz’u kapsayacağını söylese de bu açıklama CHP’yi tatmin etmedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, söz konusu KHK ile ilgili yapılan olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Tezcan, sivillere ceza muafiyeti düzenlemesini “Bu hüküm bir örtülü af getirmektedir. Geçmişte böyle suç işlemiş olanları affediyorum. TBMM af getirecek olsa beşte üç çoğunluk olması lazım” diye değerlendirdi.

‘Tek adam rejiminin tesisi’

Tek adam rejiminin tesis edilmeye çalışıldığını savunan CHP sözcüsü şunları söyledi: “AK Parti genel başkanına sesleniyorum. Buradan demokrasi değil, faşist rejimler çıkar. Türkiye bu noktaya doğru sürüklenmiştir. Militarist bir toplum, militarist bir devlet yaratılmaya çalışılıyor. Bu madde iktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir. Niyetiniz o değilse niyetinizi yasada doğru ifade edin. Bu hüküm bir örtülü af getirmektedir.”

Tezcan, Yargıtay ve Danıştay’a yönelik atamalar için de “Bu FETÖ icadı yöntem. FETÖ icadı yöntemleri kuıllanarak FETÖ ile mücadele edemezsiniz” diye konuştu.

CHP sözcüsü bu sözleriyle, AKP ve Gülen Cemaati’nin birlikte hareket ettiği 12 Eylül 2010 referandumundan sonra Yargıtay ve Danıştay’a 160 yeni üye atanmasına atıf yaptı. O 160 üyenin çoğu bugün ‘FETÖ‘ davalarından hapiste, firari ya da meslekten ihraç edildi.

Tezcan KHK’yı iptal için Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini de açıkladı.

Anayasa Mahkemesi 25 Nisan’da, OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ları iptal yetkisinin olmadığı yönünde karar vermişti.