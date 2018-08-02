CHP ‘630’u reddetti: İlk incelemede noter onaylı yeterli sayıda imza yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ‘kurultay’ tartışmalarına ilişkin, “İlk incelemede noter onaylı yeterli sayıda imza yok” dedi.

CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, CHP’de olağanüstü kurultay isteyen delege sayısının 630’u bulduğunu açıklamış, CHP’li yönetici, 50 imza daha bulunduğunu, ancak henüz ellerine gelmediğini de eklemişti.

Reklam

CHP’de toplam 1240 delege var. Olağanüstü kurultay için yeter sayı 621.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “İlk incelemelerde olağanüstü kurultay için yeterli sayının olmadığı görülüyor. Ama incelemeler devam ediyor. 15 günlük yasal süre içinde geri çekilen imzalar da var. Bunlar da düşülecek. Yeterli imza varsa yapılır, yoksa yapılmaz. “ diye konuştu.

Reklam

Kurultayı toplamak için gerekli sayıyı geçtiklerini daha önce ilan eden parti içi muhaliflerin çoğu genel başkanlık için Muharrem İnce’nin arkasında duracağını söylüyor.