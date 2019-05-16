CHP ’50 başsavcıya lüks cip alınacak’ iddiasını Meclis’e taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, 50 başsavcıya lüks cip alınacağı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Fotoğraf: Reuters

Erkek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu ifadeleri kullandı: “Tasarruf söylemlerinin arttığı ve ekonomimizin ağır bir kriz içinde bulunduğu bu süreçte, tasarrufun daha çok ‘yurttaşlara tavsiye’ niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Kamu harcamalarının kısılmadığı, örtülü ödeneğin rekor kırarak Nisan ayı için 403 milyon lira kullanıldığı düşünülünce durum daha net anlaşılmaktadır. Bunlara bir başka örnek ise Bakanlığınızla ilgili bir iddiaya dayanmaktadır. İleri sürülen iddia 50 Başsavcı için lüks marka cip alınacağı yönündedir.”

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Erkek, önergede şu sorulara yer verdi:

-Bahsi geçen iddia doğru mudur? 50 Başsavcı için lüks marka cip alınacak mıdır?



-Satın alma yöntemi mi, yoksa kiralama mı yapılacaktır?



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-İddia doğru ise bu araçların alım nedeni nedir?



-Araçların alımı söz konusuysa bir araç ne kadara mâl olacaktır? Ortalama aylık masrafları ne kadar olarak hesaplanmaktadır?



-Daha önceden gelen Başsavcılar için lüks araç alınması gibi bir gelenek var mıdır? En son ne zaman böyle bir alım yapılmıştır?