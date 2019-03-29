CHP, 31 Mart seçimi için 600 bin kişi görevlendirdi

CHP, 31 Mart yerel seçiminde 250 bin kişinin sandık görevlisi olacağını, 600 bine yakın insanın çalışacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

CHP, 24 Haziran 2018’deki Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuçların yeterince takip edilemediği ve sandık güvenliğinin yeterince sağlanamadığı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

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CHP genel başkan yardımcısı ve İstanbul milletvekili Onursal Adıgüzel, bugün basın toplantısı düzenleyerek seçim günü sandık güvenliği ve sonuçların takip edilmesi için parti olarak neler yapılacağından bahsetti.

CHP’li Adıgüzel, yerel seçimde hızlı sonuç açıklamanın hiçbir faydası olmadığını, önemli olanın doğru sonuç açıklamak ve elinde doğru sonuçları kanıtlayacak verilerin bulunması olduğunu dile getirdi.

Adıgüzel

Adıgüzel şöyle devam etti: “Bizim sandık görevlilerimiz dört aşamayı gerçekleştiriyorlar. Önce gün boyu çalıştıktan sonra sonuçların doğru sayılmasını sağlıyorlar. Sadece bizim oyumuzu değil bir muhtar adayının da oylarının doğru sayılmasını sağlıyorlar. Aday çıkarmadığımız herhangi bir ilçedeki İYİ Partili adayın da oyunun doğru sayılmasını sağlıyorlar. Sonra o sandık torbalarının ilçe seçim kurullarına emin şekilde ulaşmasını sağlıyorlar. Bu arada ıslak imzalı tutanaklarımızı ilçe başkanlarımıza gönderiyorlar ve ondan sonra sonuç teyidine geçiyorlar ki, en önemlisi de bu… Onun için sandık görevlilerimizin yapmış oldukları çok önemli ve kritik bir görev var. Biz istiyoruz ki, işlerini sonuna kadar doğru yapsınlar, ıslak imzalı tutanakları alsınlar. Sonra biz bunu YSK ile teyit edip kamuoyuyla doğru sonuçları paylaşalım. Eğer bir yanlış hesap varsa da bunu Bağdat’tan döndürelim.”

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Yarım milyondan fazla çalışan…

CHP’li görevliler, seçimi burada takip edecek…

Basın toplantısının ardından Seçim Sonuç Alım Merkezi’ni tanıtan CHP’li yönetici, merkezde seçim günü yoğun bir çalışmanın yapılacağını ifade etti.

Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada günün ilk saatleriyle birlikte hazır olan bir çağrı merkezimiz oluyor ve gün boyu Türkiye’nin dört bir yanında gelen çağrılar burada değerlendiriliyor. Sadece sandık görevlisi olarak görevlendirdiğimiz kişi sayısı 250 bin. Bunun yanına gönüllüleri, avukatları, okul sorumlularımızı, kat ve bilişim sorumlularımızı da eklediğimizde bu sayı yaklaşık 600 bini buluyor. Bunların hepsinin yaşadığı sorunları çağrı merkezimiz cevaplayacak ve sürecin takibini sağlayacak.”