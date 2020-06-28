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Yaramazlara biraz batar!

CHP, 2’inci ve 3’üncü ligin oynatılmamasını istedi: ‘Beyaz sezon’ ilan edilsin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 2’nci ve 3’üncü futbol liginin oynatılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2’nci ve 3’üncü ligin 18 Temmuz’dan itibaren oynatılmasına karar vermişti.

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Yazılı açıklama yayınlayan CHP’li yönetici, liglerin oynanması halinde ‘corona virüsü salgınına davetiye çıkarılacağını’ ifade etti. Kaya, Süper Lig ile TFF 2’nci ve TFF 3’üncü liglerde imkanların aynı olmadığını dile getirdi.

Kaya, sıkı tedbirlere rağmen Süper Lig ve 1’inci Lig’de çok sayıda vaka görüldüğünü belirterek şöyle devam etti: “Hiçbir şey insan sağlığında önemli değildir, 2’nci ve 3’üncü lig kulüpleri oynamak istemiyor. Zor şartlarda oynayan sporcu kardeşlerimizi kimsenin corona virüsü riskiyle karşı karşıya bırakmaya hakkı yoktur. Sorumlu davranın, beyaz sezon ilan edin, bu sese kulak verin.”

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