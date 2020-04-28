CHP: 28 Nisan ‘İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü’ ilan edilsin

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 28 Nisan’ın ‘İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü’ ilan edilmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2001 yılında 28 Nisan’ı ‘Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü’ ilan ettiği ve 30’dan fazla ülkenin 28 Nisan’ı ‘İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü’ olarak kabul ettiğinin belirtildiği açıklamada, dünyada her gün yaklaşık 6 bin 300 çalışanın iş cinayetlerine kurban gittiği ifade edildi.

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) ve meslek odalarının araştırmaları ise bu sayının Türkiye için günde ortalama üç ile sekiz arasında değiştiğini ortaya koydu.

Kanun teklifinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’na bağlı Makine Mühendisleri Odası’nın düzenlediği ‘Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi’ sonuç bildirgesinde de Türkiye’nin iş cinayetlerinde Avrupa’da birinci, dünyada ise üçüncü sırada geldiğinin görüldüğü belirtildi.

Bu kanun teklifiyle 28 Nisan’ın işçi ölümleri konusundaki duyarlılığı artırması ve iş cinayetlerine karşı yürütülen mücadeleye güç kazandırmasının hedeflendiği vurgulandı.