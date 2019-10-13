CHP 24 kentte ‘İstanbul Modeli’ni uygulayacak

CHP, ‘oylarının artma potansiyeli’ gördüğü 24 kentte özel strateji uygulayacak. ‘İstanbul Modeli’ olarak adlandırılan stratejide, milletvekilleri belirlenen illeri düzenli olarak ziyaretler edecek.

Fotoğraf: chp.org.tr

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre CHP, ‘İstanbul modeli’ adını verdiği stratejiyle, İstanbul’da yaptığı gibi seçmenle birebir temas kurmayı planlıyor. Stratejiye göre her ay iki il olmak üzere bir yıl boyunca 24 kentin ziyareti tamamlanmış olacak.

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Özel stratejinin uygulanacağı iller şöyle: Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, stratejiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Milletvekillerimiz belirlediğimiz 24 ili sürekli ziyaret ederek, gerek illerde tespit ettiğimiz sorunlara yönelik soru önergeleri vererek, gerekse Meclis kürsüden konuşarak gündemde tutacağız. Herhangi bir ilde yaşanan bir soruna ilişkin bir genel başkan yardımcımızın yapabileceği bir şey varsa, örneğin bir davaya hukuki destek vermek ya da bir çevre sorunu konusunda destekte bulunarak söz konusu 24 ilde CHP kendini hissettirecek.”