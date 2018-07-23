CHP 24 Haziran’daki oy kaybının nedenini araştırmaya başladı

CHP yönetimi, il örgütlerine gönderdiği genelgede 24 Haziran seçimlerindeki oy düşüşünün nedenlerinin araştırılmasını istedi.

CHP seçimlerde yüzde 22.65’te kalmış, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise yüzde 30 oy almıştı. CHP’nin 2 Kasım 2015 seçimlerindeki oy oranı ise yüzde 25,31’di.

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Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göre CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan imzasıyla 81 il ve ilçe örgütlerine gönderilen genelgede seçimlerde mahalle bazında oy kayıpları ve artışlarının değerlendirilmesinin yapılması öngörüldü. Örgütlerden gelen raporlar yapılacak bir dizi toplantıyla masaya yatırılacak.

Genelgede, il ve ilçe danışma kurullarının en geç 19 Ağustos gününe kadar toplanarak 24 Haziran seçim sonuçlarının, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarına göre mahalle bazında karşılaştırılması istendi.

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Mahallede oy değişiminin nedenleri üç başlık altında analiz edilecek.

Genelgede bu üç başlık ‘oy değişiminin ilgili mahallede son beş yıl içinde yaşanan toplumsal, kültürel, ekonomik değişimlerle ilgisi; rakip partilerin uygulama ve politikalarının etkileri; CHP’nin politika ve tercihlerinin ilgili seçim çevresindeki etkileri’’ olarak belirlendi.

Çalışma önce ilçe danışma kurullarında yapılacak ve sonunda raporlaştırılacak.