CHP 23 Haziran’da en az 200 bin görevliyle sandık başında olacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu pazar günü yapılacak İstanbul seçimlerinde partisinin 31 bin 342 sandıkta 200 bin kişiyle hazır bulunacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre, Kaftancıoğlu “İstanbulluların iradesini sonuna kadar sahip çıkacağız. İstanbul’un kaderini ne AKP’ye ne de Anadolu Ajansı’na bırakmayız” dedi.

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Seçmen listelerini defalarca karşılaştırıldığını ve burada sorun olmadığını dile getiren il başkanı, CHP’nin seçim günü her sandıkta bir sandık görevlisi, en az iki müşahit ile her okulda kat sorumluları, okul sorumlusu, avukatlar ve bilişim sorumluları olmak üzere toplamda en az 200 bin kişiyle sandıkların başında olacağını belirtti.

50 binden fazla kişiye sandık eğitimi verildiğini kaydeden Kaftancıoğlu şöyle konuştu: “Bu süreçte 1094 ayrı sınıfta 100 eğitmenimiz görev aldı. Bunun dışında hukuk komisyonumuz avukatlar için eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Gönüllü avukatlara sandık çevresinde yaşanabilecek olası tüm olumsuz durumlara karşı yapmaları gerekenler konusunda eğitimler veriliyor. Seçim gününe kadar neredeyse tüm sandıklarda avukat örgütlenmesinin gerçekleşmesini hedefliyoruz. Tüm avukatları önce hukuku ve demokrasiyi sonra da İstanbul’u savunmak için sandıklarda olacak. İstanbullu vatandaşlarımızın sandık güvenliği konusunda en ufak bir endişesi olmasın.”