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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den 16 aday daha: Silivri ve Maltepe değişmedi, Siverek’te Mehmet Fatih Bucak

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için 16 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Fotoğraf: chp.org.tr

CHP’nin gösterdiği adaylar şöyle:

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Adana-Karataş: Mehmet Yıldız

Ankara-Etimesgut: Celal Çelik

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Antalya-Kaş: Hayri Süt

Hatay-Arsuz: Asaf Güven

Hatay-Kumlu: Rıfat Akkuyu

Isparta-Yalvaç: Erkan Ünal

İstanbul-Maltepe: Alı Kılıç (Mevcut başkan)

İstanbul-Silivri: Özcan Işıklar (Mevcut başkan)

İzmir-Bayraklı: Serdar Sandal (Mevcut başkan)

Konya-Halkapınar: Ahmet Özkaya

Konya-Taşkent: Hilal Ülkü Küredi

Muğla-Bodrum: Mustafa Saruhan (Mevcut başkan Mehmet Kocadon aday gösterilmedi)

Muş-Bulanık: Fikret Hamarat

Ordu: Musafa Adıgüzel (Ordu milletvekili)

Samsun-Bafra: Kemal Bütüner

Şanlıurfa-Siverek: Mehmet Fatih Bucak

Mehmet Fatih Bucak, MHP’den aday adayıyken “Bir daha bucağın içinde bir tane başka levhalı araba görürsem, kendileri bilir, şimdiden elleriyle mezar kazmaya başlasınlar” demişti.

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