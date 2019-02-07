CHP’den 16 aday daha: Silivri ve Maltepe değişmedi, Siverek’te Mehmet Fatih Bucak

CHP, 31 Mart yerel seçimleri için 16 belediye başkan adayını daha açıkladı.
CHP’nin gösterdiği adaylar şöyle:
Adana-Karataş: Mehmet Yıldız
Ankara-Etimesgut: Celal Çelik
Antalya-Kaş: Hayri Süt
Hatay-Arsuz: Asaf Güven
Hatay-Kumlu: Rıfat Akkuyu
Isparta-Yalvaç: Erkan Ünal
İstanbul-Maltepe: Alı Kılıç (Mevcut başkan)
İstanbul-Silivri: Özcan Işıklar (Mevcut başkan)
İzmir-Bayraklı: Serdar Sandal (Mevcut başkan)
Konya-Halkapınar: Ahmet Özkaya
Konya-Taşkent: Hilal Ülkü Küredi
Muğla-Bodrum: Mustafa Saruhan (Mevcut başkan Mehmet Kocadon aday gösterilmedi)
Muş-Bulanık: Fikret Hamarat
Ordu: Musafa Adıgüzel (Ordu milletvekili)
Samsun-Bafra: Kemal Bütüner
Şanlıurfa-Siverek: Mehmet Fatih Bucak
Mehmet Fatih Bucak, MHP’den aday adayıyken “Bir daha bucağın içinde bir tane başka levhalı araba görürsem, kendileri bilir, şimdiden elleriyle mezar kazmaya başlasınlar” demişti.