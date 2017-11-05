Chopin’in 168 yıl sonra ortaya çıkan ölüm nedeni: Nadir görülen bir tüberküloz

Bestekar Frédéric Chopin’in 168 yıldır bir kavanoz dolusu konyağın içinde bekleyen kalbini inceleyen bilim insanları, müzisyenin nadir görülen bir tür tüberküloz yüzünden öldüğünü açıkladı.

Schopin, 17 Ekim 1849 tarihinde Paris’te hayatını kaybetmişti.

Reklam

‘Vakitsiz ve canlı olarak’ gömülmekten çok korkan Polonyalı müzisyen vasiyetinde, vücudu üzerinde otopsi yapılmasını istemişti.

1849 yılında yapılan otopside, müzisyenin gizemli ölümü çözülemediği için kalbi bir kavanoz dolusu konyağın içinde saklanmıştı.

Ölümünün üzerinden yaklaşık 168 yıl sonra bilim insanları Chopin’in isteğini yerine getirdi. Chopin’in kalbini incelemek için izin alan bilim insanları, müzisyenin nadir görülen bir kronik tüberküloz hastası olduğunu ve kalp zarı iltihabı yüzünden öldüğünü açıkladı.

Kavanozun içinde bulunan kalbi inceleyen bilim insanları, kalbin üzerinde tüberküloz belirtileri olarak sayılan lif benzeri beyaz maddeler ve lezyonlar bulduklarını söyledi.

Araştırma lideri ve Polonya Bilim Akademisi Profesörü Michael Witt, “Kavanozu açmadık. Fakat dışarıdan gördüğümüz kadarıyla Chopin’in tüberküloz hastası olduğunu ve kalp zarı iltihabının da müzisyenin ani ölüm sebebi olduğunu düşünüyoruz” dedi.